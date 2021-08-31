"Така у вас Служба безпеки нах**". Моргенштерн висловився про заборону на в'їзд в Україну

Моргенштерн прокоментував Гордону заборону СБУ на в’їзд / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) заявив українському журналісту Дмитру Гордону, що він досі може відвідувати Україну через те, що Служба безпеки України, закриваючи йому в'їзд, використала неточні дані.

Про це він заявив у інтерв'ю.

Репер стверджує, що за паспортом він Алішер Моргенштерн, а в'їзд закрили Алішеру Валєєву.

"Вони закрили в'їзд Алішеру Валєєву, а я по паспорту Алішер Моргенштерн. Ось така у вас Служба безпеки нах**", – заявив репер.

Моргенштерн – це прізвище його матері, а Валєєв – батька, і він нібито змінив прізвище ще у 14 років.

Хто такий Моргенштерн?

Моргенштерн – російський репер, музикант, блогер. Відомий своїми скандальними кліпами і епатажними витівками.

Свій перший кліп під назвою "Вище хмар" він зняв у 2010 році. Навчався в педагогічному університеті, проте був виключений, після того як на практиці в школі запропонував учениці зайнятися сексом у туалеті й записав це на відео. Першу популярність здобув завдяки пародійним відеороликам у рамках власного проєкту "#ІзіРеп" на YouTube.

Ми також писали, що Моргенштерн прийшов на інтерв'ю до українського журналіста в леопардових міні-шортах і шльопанцях. Крім цього, під час інтерв'ю репер багато матюкався і пив пиво.

Крім того, Моргенштерн заявив, що йому все одно, хто у кого забрав Крим. Його цікавить тільки можливість виступати в Україні, тому він уже шість разів відмовлявся від концертів на окупованому півострові.