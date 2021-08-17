Талибы могут пойти на Россию: Гордон озвучил неожиданный сценарий

После того, как террористическая группировка "Талибан" захватила власть в Афганистане, она может через какое-то время пойти на соседние страны бывшего Советского Союза, в том числе и на Россию.

Такое мнение высказал в эфире "Эха Москвы" журналист Дмитрий Гордон.

"Мы понимаем, что талибы пойдут дальше (вероятные цели – Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и Кыргызстан). В Афганистане большое количество населения является по национальности туркменами, узбеками, таджиками. Наверняка они захотят воссоединиться со своими братьями по вере в бывших союзных республиках", – сказал он.

Гордон предположил, что сейчас "Талибан" немного переформатируется и отметил, что у этой группировки есть огромные деньги.

"Талибан" сейчас переформатируется, перегруппируется и пойдет в бывшие союзные республики. Возникает вопрос – как себя будет вести Россия? Плохо для России, когда талибы подойдут к ее границам? Отвратительно. Воевать с талибами? Это сложно, потому что их дети автоматы Калашникова с 10 лет в руках держат, талибы не боятся смерти. За талибами стоит Пакистан – страна с ядерным оружием", – объяснил журналист.

Он рассказал, что в данном случае есть два варианта:

"Талибан" сметает на своем пути бывшие среднеазиатские советские республики и подходит к границам России. Для России это плохо, потому что там 27 млн мусульман, из которых большая часть может поддержать талибов;

Россия может попытаться препятствовать вхождению "Талибана" в бывшие советские республики – это обернется войной.

Гордон отмечает, что России придется перебрасывать огромное количество войск в афганском направлении, а это значит, что придется снимать войска с украинского направления.

На вопрос ведущего, хочет ли журналист победы талибов над РФ, он ответил: "Я лично хочу, чтобы Россия отдала все, что аннексировала, и занималась собой, а не нами".

Отношения России с "Талибаном"

Во время второй чеченской войны осенью 1999 года руководство "Талибана" якобы поддержало чеченцев миллионами долларов и военной техникой. В январе 2000 года представитель "Талибана" в Пакистане объявил о признании независимости Чечни и установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Масхадова, а уже в феврале талибы призвали мусульманские страны объявить священную войну (джихад) России.

В 2000 году в России даже обсуждали вариант с нанесением ударов по талибам, однако этому помешала, вероятно, военная кампания США с 2001 года. А в 2003 году "Талибан" признано террористической организацией Советом Безопасности ООН и Верховным судом России.

В 2017-м американцы заявляли, что Россия якобы поддерживала "Талибан" и вооружала боевиков. Хотя в МИД РФ все опровергли и говорили, что Россия контактирует с талибами только в двух случаях — причинение вреда ее гражданам или гражданам стран-союзников.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне талибы захватили столицу Афганистана Кабул, после чего из страны хлынули потоки беженцев, в столичном аэропорту не протолкнуться – люди "штурмуют" самолеты в попытке улететь. Американцы даже отправили в страну несколько тысяч военных, чтобы обеспечить эвакуацию американских граждан. Украина вывезла из Афганистана почти 80 человек, большинство иностранцы. При этом у Путина заявили о переговорах с талибами-террористами.

Президент Афганистана Ашраф Гани мирно передал власть талибам, а сам в сопровождении своего советника по национальной безопасности Хамдуллы Мухиба и главы администрации Фазла Махмуда Фазли улетели в Таджикистан. Талибы уже даже переименовали Афганистан.