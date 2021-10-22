"Там все условия выполнены" – Радуцкий о пунктах вакцинации и тестирования на вокзалах

По всей Украине открываются мобильные пункты вакцинации и тестирования в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В том числе и на железнодорожных вокзалах, где работают только профессиональные медработники – поэтому боятся людям нечего.

Об этом заявил в прямом эфире на телеканале "Украина 24" в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" народный депутат, "Слуга народа", глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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По его словам, такой опыт Украина переняла у других стран.

"У нас на железнодорожном вокзале работают профессиональные доктора, там все условия выполнены – они не сядут в тюрьму, они не вколят, если там запрет. И это, кстати, не выдумка Украины. Все цивилизованные страны сегодня сделали пункты вакцинации вне стен госпиталей. Поэтому я не могу говорить, можно ли во время пандемии делать вакцинацию или нет, но опыт других стран показывает – можно. Во время пиковых нагрузок можно делать вакцинацию...И Израиль, и Франция, и Италия...", – говорит Михаил Радуцкий.

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Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская уверена, что стратегия вакцинации, когда идет рост инфекционного заболевания, тем более в красных зонах, должна быть другая.

"Можно вакцинировать где угодно, но к вакцинированным нужен особый подход. Их потом надо изолировать...", – сказала Ольга Голубовская

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко напомнил в студии, почему расширяют места, где проводится вакцинация.

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"Мы приближаем пункты вакцинации к людям и мы выводим пункты вакцинации из заведений охраны здоровья, поскольку к врачу приходят люди с симптомами. Мы должны уменьшить контакты инфицированных людей и людей, которые приходят за вакцинацией. И так делает весь мир", – сказал Ляшко.

Темпы вакцинации растут

Из-за попадания сразу нескольких областей в красную зону спрос на вакцинацию там значительно увеличился. В Украине за прошлые сутки сделали рекордные 270 тысяч COVID-прививок.

При этом в Минздраве утверждают, что риска недостатка вакцин или прерывания вакцинальной кампании в Украине нет. Кроме того, ожидаются новые поставки препаратов.

"До конца года мы ожидаем еще 15 млн доз вакцин Pfizer, согласно тем контрактам, которые были подписаны. Сейчас нет перебоев в поставках вакцин как на центральные склады, так и на областные склады", – рассказал главный санврач Игорь Кузин.

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