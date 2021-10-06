Танцы на пилоне, рок-концерты и голуби: на что местные власти в Украине тратят эконалог

Местные власти направляют деньги на любые цели, кроме экологии. / Фото: Коллаж: Сегодня

Эконалог, который регулярно платят промышленные предприятия Украины, существенно пополняет государственный и местные бюджеты. На что же тратят эти деньги, если экологическая ситуация не улучшается? Эксперты разобрались с этим, но результат вышел слишком неожиданным.

На что уходят деньги эконалога, сообщил сайт "Экопополитика".

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Состояние экологии – больной вопрос для большинства украинских регионов. При этом местные власти не могут сослаться на нехватку денег. Ведь, кроме прочего, они получают экологический налог промышленных предприятий. Он пропорционален объемам различных выбросов и исчисляется миллионами гривен в год (а общая сумма эконалога за прошлый год – 5,1 млрд гривен). 45% налога уходит в государственный бюджет. Остальные 55% – оседают в местной казне.

Оказалось, "экологические" деньги тратят на все, кроме экологии.

Хмельницкий: танцы на пилоне и листовки

Программа охраны окружающей среды Хмельницкого на 2016-2020 годы предусматривала, что на экологические мероприятия будут потрачены 415 тысяч гривен.

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И вот как городская власть распорядилась этими деньгами:

20 тысяч гривен выделили на организацию молодежного фестиваля Green Fest. Кроме того, что проведение фестиваля сложно назвать мероприятием по защите окружающей среды, никакой информации о нем журналисты больше не нашли: ни фото, ни репортажей, ни каких-либо доказательств, что он вообще состоялся;

выделили на организацию молодежного фестиваля Green Fest. Кроме того, что проведение фестиваля сложно назвать мероприятием по защите окружающей среды, никакой информации о нем журналисты больше не нашли: ни фото, ни репортажей, ни каких-либо доказательств, что он вообще состоялся; около 25 тысяч гривен ушло на проведение научно-практических конференций;

ушло на проведение научно-практических конференций; 50 тысяч гривен на изготовление и размещение экологической рекламы;

на изготовление и размещение экологической рекламы; 250 тысяч гривен на издание "Эко-бюллетеня" и информационных листовок.

Кто, как и зачем печатал листовки, изготавливал рекламу и устраивал конференции – неизвестно, ведь информации о тендерах нет в открытых источниках.

"Зато в репортажах, в частности в 2017 году, отчитываются о рок-концерте и даже... танцах на пилоне! Если бы чиновники из других городов знали, что танцы на пилоне – это мероприятие в сфере экологического образования, экообразование в регионах, пожалуй, процветало бы", – удивляется издание "Экополитика".

Николаев и голуби

Если вы искали самых больших любителей голубей в мире, то их уже нашли. Каждый год в Николаеве проводят "выставку и выпуск голубей" и тратят на это каждый раз по 90 тысяч гривен из городского бюджета.

Также в Николаеве ежегодно проводят "экологические чтения" в городской библиотеке. На заседание этого литературного клуба городская власть щедро отдает 50-60 тысяч гривен.

Еще в документах нашли медиапроект "Экологический патруль", делающий ролики для коммунального ТРК "Март". На него отдали 430 тысяч гривен.

"Экополитика" добавляет: "Также городское руководство за пять лет потратило 1,2 млн гривен или десятую часть от поступлений средств в целевой фонд на "инвентаризацию насаждений в парках и лесопарковых зонах". Разве это не задача так называемых зеленстроев, которые имеют свои бюджеты? Выполнить такую работу формально очень просто, а проконтролировать качество работы – нереально. Хороший способ освоить бюджет".

В городской целевой фонд охраны окружающей среды Николаева за пять лет поступило 12,4 млн гривен.

Ивано-Франковщина: миллион на полиграфию

Вместо того, чтобы заботиться об экологии, Франковщина тратит деньги на пропаганду ее заботы.

Исследователи выяснили: в 2016 году 230 тысяч гривен ушли на проведение фотовыставки, экофестиваль, атлас кустарниковых пород дендропарка и фотоальбом "Край черных аистов".

Но с каждым годом предприятия платили все больше налогов, и уже в 2020 году из бюджета ушло 500 тысяч гривен на "мероприятия по пропаганде охраны окружающей среды". И вот тут уже власти не детализировали ни одного мероприятия, поэтому на что же именно ушли полмиллиона – неизвестно.

Еще 300 тысяч гривен– на издание полиграфической продукции. В общей сложности листовки и прочая печать стоила около 1 млн гривен.

"Среди экологических проблем Франковской области, в частности, уменьшение лесистости водосборов рек, нарушение технологии лесозаготовок, загромождение русел водотоков",– напоминает "Экополитика".

Но, видимо, этому на Франковщине могут разве что посвятить каталог.

Сумщина: стильные охранники парка

Каталоги, листовки, брошюры на расхват у сумчан! Местные власти потратили на атлас "Природно-заповедный фонд Сумской области" 100 тысяч гривен в 2016 году. А в 2019-м его переиздали уже за 250 тысяч гривен. На другую печатную продукцию деньги из местного бюджета также выдавались сотнями тысяч.

А вот сумское ноу-хау: тратить деньги не только на пропаганду, но еще и на ее планирование. Так 90 тысяч гривен в 2016 году ушли на "научное исследование текущего уровня экологического образования".

Но все меркнет перед чувством стиля сумской власти: 90 тысяч гривен из экофонда в этом году предназначены для… формы работников службы государственной охраны регионального ландшафтного парка "Сеймский".

"Если вы думаете, что на Сумщине просто нет других проблем – ошибаетесь. Это нефтегазодобывающий регион и здесь периодически случаются разливы нефти, которые загрязняют поля. Всего в рейтинге основных предприятий-загрязнителей в Украине регулярно входят четыре сумских", – пишет "Экополитика".

Кроме этого:

На Полтавщине потратили 260 тысяч гривен на пестициды, чтобы бороться с насекомыми… в лесах!

на пестициды, чтобы бороться с насекомыми… в лесах! Запорожская область с 2016 года отдала 14 млн гривен на направление экологического образования.

В Донецкой области за счет "экологических денег" учеников возят на экскурсии, в том числе… на экскурсию в литературный музей Нечуя-Левицкого. На эту детскую программу выделили 2 млн гривен в 2021 году. Для сравнения: строительство завода для обезвреживания отходов в селе Новодмитровка (Херсонская область) стоило всего 500 тысяч гривен.

в 2021 году. Для сравнения: строительство завода для обезвреживания отходов в селе Новодмитровка (Херсонская область) стоило всего 500 тысяч гривен. На Львовщине выделили 245 тысяч гривен на производство сувенирной продукции (ручек, флешек, термокружек и проч.) туристического проекта "Ровелове Розточчя", который в целом финансирует Евросоюз.

То, что эконалог должен иметь исключительно целевое применение – это не новая идея, ее активно обсуждают и эксперты, и нардепы.

Но вместо этого в парламенте ждут рассмотрения несколько законопроектов, которыми хотят просто повысить эконалоги предприятиям.

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