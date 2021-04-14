Версія українською
$ 28,02
33,32

Таран: Россия может напасть из Крыма

14 апреля, 17:36

Сергей Мартынец

Министр обороны Украины выступил в Европарламенте и рассказал европейцам четыре причины скопления войск РФ

Россия может напасть с оккупированного Крыма, чтобы получить доступ к воде, но и не исключена военная провокация на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во время выступления в Европарламенте, передает Европейская правда.

Он назвал европейцам четыре возможных цели скопления Россией войск вблизи украинской границы:

"Принимая во внимание все эти предположения, мы не можем исключить, что российские оккупационные силы в Крыму или вблизи наших границ могут прибегнуть к значительным провокациям в течение этого года", – заявил Таран.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 13 апреля Столтенберг также встречался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они озвучили ряд важных месседжей, в частности относительно военной агрессии России, вступления Украины в Альянс, а также эскалации конфликта на Донбассе.

Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, какие войска Россия перебросила к границам Украины. По его словам, это реакция на учения НАТО.

Новости на эту же тему:
Россия Крым Андрей Таран

Реклама