Таран: Россия может напасть из Крыма

Министр обороны Украины выступил в Европарламенте и рассказал европейцам четыре причины скопления войск РФ

Россия может напасть с оккупированного Крыма, чтобы получить доступ к воде, но и не исключена военная провокация на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во время выступления в Европарламенте, передает Европейская правда.

Он назвал европейцам четыре возможных цели скопления Россией войск вблизи украинской границы:

Это может быть демонстрацией силы с целью увеличить давление на Украину, замедлить положительные изменения и помешать интеграции в НАТО.

Россия может готовить военную операцию на Крымском направлении, чтобы решить проблему водоснабжения оккупированного полуострова.

Россия может устроить провокацию на Донбассе подобно тому, как это произошло в Грузии, после чего Киев можно будет обвинить в нарушении режима тишины и использовать это как повод для захвата новых территорий Донецкой и Луганской областей.

Масштабное скопление войск РФ может быть ответом РФ на проведение учений НАТО Defender Europe 2021, а одновременно и подготовкой к российским учениям "Запад-2021".

"Принимая во внимание все эти предположения, мы не можем исключить, что российские оккупационные силы в Крыму или вблизи наших границ могут прибегнуть к значительным провокациям в течение этого года", – заявил Таран.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 апреля Столтенберг также встречался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они озвучили ряд важных месседжей, в частности относительно военной агрессии России, вступления Украины в Альянс, а также эскалации конфликта на Донбассе.

Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, какие войска Россия перебросила к границам Украины. По его словам, это реакция на учения НАТО.