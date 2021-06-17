Телеканал "Украина" не нарушал "языковой" закон – вывод Нацсовета

Телеканал "Украина" не нарушал норм об обязательной доле государственного языка в эфире. Это подтвердил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
Об этом гласят результаты исследования, опубликованные Нацсоветом 17 июня.
Регулятор проанализировал 105 часов эфира 27 общенациональных телеканалов (в том числе ТРК "Украина") в апреле-2021 года на предмет выполнения законодательных требований по языковым квотам.
Согласно результатам исследования, доля украиноязычного контента на телеканале "Украина" составила 78%. К тому же член Нацсовета Елена Нацко отметила, что новостные передачи и реклама на канале "звучат 100-процентно по-украински".
Кроме того, Нацсовет по обращению Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя провел отдельный 28-часовый мониторинг эфира телеканала "Украина" (в период с 18 до 22 часов 17-23 мая) и пришел к выводу, что доля государственного языка на ТРК составила 76%.
Это полностью соответствует Закону Украины "О телевидении и радиовещании", который обязывает отечественные телеканалы звучать по-украински не менее чем на 75%, и подтверждает заявление, сделанное ранее ТРК "Украина" в ответ на обвинения Уполномоченного по защите государственного языка.
Напомним, что в мае телеканал "Украина" стал "каналом №1" в телевизионном пространстве страны.
Также мы писали, что телеканал стал генеральным медиапартнером фильма "Довбуш".
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