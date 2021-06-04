Комментарий телеканала "Украина" относительно заявлений Уполномоченного по защите государственного языка

Телеканал «Украина» требует опровержения относительно заявлений Уполномоченного по защите государственного языка. Фото: коллаж "Сегодня"

Телеканал "Украина" решительно опровергает информацию о якобы несоблюдение норм об обязательной доле государственного языка в эфире, распространенную пресс-службой Уполномоченного по защите государственного языка.

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Телеканал "Украина" – ответственный вещатель, деятельность которого осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Подчеркиваем, что доля украинского языка в нашем эфире отвечает обязательным требованиям и мониторится Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Распространена Уполномоченным по защите государственного языка информация является недостоверной и, соответственно, наносит вред деловой репутации телеканала "Украина", в связи с чем, мы настаиваем на ее официальном опровержении.

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Также обращаем внимание, что статьей 24 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" установлено, что в сфере телевидения и радиовещания обязательные объемы вещания на государственном языке определяются Законом Украины "О телевидении и радиовещании".

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При этом, упомянутый специальный Закон содержит четкие требования к телерадиоорганизациям по объемам применения государственного языка при трансляции фильмов и передач в соответствующих временных промежутках и не устанавливает отдельного обязательства по трансляции фильмов исключительно на государственном языке, в том числе за пределами установленных объемов.

Напомним, телеканал Украина – канал №1 в мае.

Также мы писали, что телеканал Украина стал генеральным медиапартнером фильма Довбуш.