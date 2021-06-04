Коментар телеканалу "Україна" щодо заяв Уповноваженого із захисту державної мови

Телеканал «Україна» вимагає спростування щодо заяв Уповноваженого із захисту державної мови. Фото: колаж "Сегодня"

Телеканал "Україна" рішуче заперечує інформацію про нібито недотримання норм щодо обов’язкової частки державної мови в ефірі, поширену пресcлужбою Уповноваженого із захисту державної мови.

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Телеканал "Україна" – відповідальний мовник, діяльність якого здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Наголошуємо, що частка української мови в нашому ефірі відповідає обов’язковим вимогам та моніториться Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Поширена Уповноваженим із захисту державної мови інформація є недостовірною та, відповідно, завдає шкоди діловій репутації телеканалу "Україна", у зв’язку з чим, ми наполягаємо на її офіційному спростуванні.

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Також звертаємо увагу, що статтею 24 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" встановлено, що у сфері телебачення і радіомовлення обов’язкові обсяги мовлення державною мовою визначаються Законом України "Про телебачення і радіомовлення".

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При цьому, згаданий спеціальний Закон містить чіткі вимоги до телерадіоорганізацій щодо обсягів застосування державної мови при трансляції фільмів та передач у відповідних часових проміжках та не встановлює окремого обов’язку щодо трансляції фільмів виключно державною мовою, в тому числі за межами встановлених обсягів.

Нагадаємо, телеканал Україна – канал №1 в травні.

Також ми писали, що телеканал Україна став генеральним медіапартнером фільму Довбуш.