Теперь я слышу: 12-летний мальчик получил от Фонда Рината Ахметова слуховой аппарат

Благодаря поддержке фонда Рината Ахметова уже более двухсот детей получили слуховые протезы / Фото: Коллаж: Сегодня

Годами он терял слух, а родные и понятия не имели. 12-летнему Павлу долго не могли установить правильный диагноз. Из-за этого, парень, который и так имеет кучу проблем со здоровьем, едва не потерял мир звуков навсегда. Но пока, как сообщает корреспондент "Сегодня" Юлия Миншакирова, он получил шанс – снова слышать.

Они 12-тилетние двойняшки. Назар родился раньше Павла только на полчаса. И занимается братом, как старший. На то есть причина.

"Мы переходили шоссе, а там машина быстро проезжала, я его за плечо бах, и тут машина проехала где-то в сантиметрах 50-ти от него. Вот так вот пролетела. Он не услышал", – говорит брат Павла Назар Чайковский.

Опасная для сына не только дорога, но и обычная детская площадка. Павел немного отстает в развитии. Он добрый и всегда тянется к людям... Но слишком часто они не отвечают мальчику взаимностью.

"Дразнили, обижали, прогоняли. Не знаю, почему такие жестокие. У нас же если ты не такой как все, тебя сразу в чёрный список", – рассказывает мать Назара и Павла Лилия Чайковская.

Среди родных у братьев только мама и бабушка. Лилия с отцом детей рассталась. А Наталья потеряла мужа, вскоре после того, как семья Чайковских оставила родной Донецк из-за войны.

"Когда мы приехали в 14-м году, мы приехали с мужем голые босые. Начиналась зима, а у меня даже сапог не было. Вообще ничего", – говорит Наталья Литяк бабушка Назара и Павла.

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Обе женщины отдают себя детям. Работают, и денег не хватает на лечение, обучение, аренду жилья. Так случилось, что проблемы со слухом у Павла обнаружили поздно. Хотя Лилия постоянно следит за здоровьем сына.

"Нам говорили: "аденоиды, аденоиды". Мы же так верили, и к операции готовились", – добавляет Лилия.

Развиваться Паше помогут только слуховые аппараты. Но стоят они для семьи – целое состояние! Переселенцы обратились в Фонд Рината Ахметова, который с 2007-го года помогает детям с нарушениями слуха.

Первый же визит к врачу дает надежду: он не только слышит, но и постепенно вновь различает человеческую речь. Специалист рассказывает, как правильно налаживать диалог с такими детьми.

"Родственникам и окружающим кричать ​​совершенно не надо. То есть разговаривать четко и размеренно достаточно, но это не обязано быть произношение по слогам. Четко и размеренно – да! Громко-нет", – рассказывает сурдопротезист Ирина Банник.

Благодаря поддержке фонда Рината Ахметова уже более двухсот детей получили слуховые протезы! А с

ними и полноценную жизнь.

После занятий с логопедами Павел сможет учиться в инклюзивном классе обычной школы. Как всегда, быть рядом с братом.

Более 10 лет Фонд Рината Ахметова способствует устройству детей из интернатных заведений в семьи. Благодаря всеукраинскому порталу усыновления "Сиротству – нет!" почти 10 000 мальчиков и девочек нашли своих родителей.