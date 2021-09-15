Тепер я чую: 12-річний хлопчик отримав від Фонду Ріната Ахметова слуховий апарат

Завдяки підтримці фонду Ріната Ахметова вже більше двохсот дітей отримали слухові протези / Фото: Колаж: Сьогодні

Роками він втрачав слух, а рідні і гадки не мали. 12-річному Павлу довго не могли встановити правильний діагноз. Через це, хлопець, який і так має купу проблем зі здоров'ям, ледь не втратив світ звуків назавжди. Але поки, як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Юлія Міншакірова, він отримав шанс – знову чути.

Вони 12-річні двійнята. Назар народився раніше Павла тільки на півгодини. І займається братом, як старший. На то є причина.

"Ми переходили шосе, а там машина швидко проїжджала, я його за плече бах, і тут машина проїхала десь в сантиметрах 50-ти від нього. Ось так ось пролетіла. Він не почув", – говорить брат Павла Назар Чайковський.

Небезпечна для сина не тільки дорога, але і звичайна дитяча площадка. Павло трохи відстає в розвитку. Він добрий і завжди тягнеться до людей ... Але занадто часто вони не відповідають хлопчикові взаємністю.

"Дражнили, ображали, проганяли. Не знаю, чому такі жорстокі. У нас же якщо ти не такий як всі, тебе відразу в чорний список", – розповідає мати Назара і Павла Лілія Чайковська.

Серед рідних братів тільки мама і бабуся. Лілія з батьком дітей розлучилася. А Наталя втратила чоловіка, незабаром після того, як сім'я Чайковських залишила рідний Донецьк через війну.

"Коли ми приїхали в 14-му році, ми приїхали з чоловіком голі босі. Починалася зима, а у мене навіть чобіт не було. Взагалі нічого", – говорить Наталія Литяк бабуся Назара і Павла.

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Обидві жінки віддають себе дітям. Працюють, і грошей не вистачає на лікування, навчання, оренду житла. Так сталося, що проблеми зі слухом у Павла виявили пізно. Хоча Лілія постійно стежить за здоров'ям сина.

"Нам говорили: "аденоїди, аденоїди". Ми ж так вірили, і до операції готувалися", – додає Лілія.

Розвиватися Паші допоможуть тільки слухові апарати. Але коштують вони для сім'ї – ціле багатство! Переселенці звернулися в Фонд Ріната Ахметова, який з 2007-го року допомагає дітям з вадами слуху.

Перший же візит до лікаря дає надію: він не тільки чує, а й поступово знову розрізняє людську мову. Спеціаліст розповідає, як правильно налагоджувати діалог з такими дітьми.

"Родичам і оточуючим кричати зовсім не треба. Тобто розмовляти чітко і розмірено досить, але це не повинно бути вимова по складах. Чітко і розмірено – так! Голосно-ні", – розповідає сурдопротезіст Ірина Банник.

Завдяки підтримці фонду Ріната Ахметова вже більше двохсот дітей отримали слухові протези! А з

ними і повноцінне життя.

Після занять з логопедами Павло зможе вчитися в інклюзивну класі звичайної школи. Як завжди, бути поруч з братом.

Більше 10 років Фонд Ріната Ахметова сприяє влаштуванню дітей з інтернатних закладів в сім'ї. завдяки всеукраїнського порталу усиновлення "Сирітству – ні!" майже 10 000 хлопчиків і дівчаток знайшли своїх батьків.