В Украине тепло до +21 и дожди: прогноз погоды на 23 октября (карта)

В центре днем столбики термометров покажут +16 до +18 тепла. Коллаж "Сегодня".

Погода в Украине в субботу, 23 октября, будет теплой и солнечной. В то же время синоптики кое-где прогнозируют небольшие осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Погода в регионах

Столбики термометров покажут до +21 градусов тепла. Тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях — до 16-18 градусов днем, а ночью от +8 до +11 градусов.

В центре днем столбики термометров покажут +16 до +18 тепла, а ночью — в пределах 11 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики также прогнозируют солнечную погоду.

Реклама

В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Отметки на термометрах покажут +10...+14 градусов.

В восточных областях в дневное время будет до +18 тепла, а ночью ожидается до +10 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет солнечно.

Какой будет погода в Украине в октябре?

Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Реклама

Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Ранее мы писали: