Тепло, но местами дождливо: прогноз погоды на 28 сентября (карта)

Погода будет несколько прохладной, но солнечной. Коллаж "Сегодня"

Во вторник, 28 сентября, в Украине будет переменно облачная, достаточно теплая и сухая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в регионах

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На Западной Украине облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру, осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит +12...+14 градусов. На востоке нашей страны будет преобладать пасмурная погода. В отдельных областях возможны дожди. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов.

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Северные регионы также частично будут в плену облаков. На Черниговщине и Сумщине следует ждать влажную погоду. В то же время там прогнозируют + 12...+14 градусов. Ясная погода на юге продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Температура воздуха – +15...+17 градусов.

В Киеве 28 сентября также будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

В Украину пришла настоящая осень

Недавно в Карпатах температура воздуха опускалась до 6 градусов мороза – это была самая низкая температура в сентябре для высокогорья. Но и это еще не все, на горе Поп Иван Черногорский выпал первый осенний снег.

23 сентября уже в Черновицкой области выпал снег. Снег замечен на горе Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул, в пределах Вижницкого района.