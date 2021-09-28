Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 28 вересня (карта)

Погода буде кілька прохолодною, але сонячною. Колаж "Сегодня"

У вівторок, 28 вересня, в Україні буде змінно хмарна, досить тепла і суха погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в регіонах

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На Західній Україні хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, опадів не прогнозують. Температура повітря складе +12 ... + 14 градусів. на сході нашої країни переважатиме мінлива хмарність. В окремих областях можливі дощі. Стовпчики термометрів покажуть +14 ... + 16 градусів.

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Північні регіони також частково будуть в полоні хмар. На Чернігівщині та Сумщині слід чекати вологу погоду. Водночас там прогнозують + 12 ... + 14 градусів. Ясна погода на півдні протримається зовсім небагато в ранковий час, а вже вдень небо покриється хмарами. Температура повітря – +15 ... + 17 градусів.

У Києві 28 вересня також буде сухо. Вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі 5-7 ° тепла, вдень 13-15 °.

В Україну прийшла справжня осінь

Нещодавно в Карпатах температура повітря опускалася до 6 градусів морозу – це була найнижча температура у вересні для високогір'я. Але і це ще не все, на горі Піп Іван Чорногірський випав перший осінній сніг.

23 вересня вже в Чернівецькій області випав сніг . Сніг помічений на горі Томнатик, яка знаходиться на хребті Томнатикул, в межах Вижницького району.