Тепло, но с дождями и грозами. Погода в Украине на 25 мая (карта)

Местами в Украине будет идти дождь/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 25 мая, будет теплой. Однако местами прогнозируют осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня дождь прогнозируется в Волынской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер – южный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 22 до 26 градусов тепла. На востоке прогнозируют +19...+21 градус.

В северных регионах – 19-26 градусов тепла. На юге ожидается 19-24 градуса выше нуля.

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В Киеве будет облачно, 23-25 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо – +20…+22 градуса.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

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