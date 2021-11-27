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Тищенко не заметил пенсионера, который собирал еду у мемориала жертвам Голодомора (видео)

Игорь Серов, Ольга Кравченко
27 ноября, 21:34
Украина ежегодно чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов

Депутат Николай Тищенко почтил память жертв Голодомора. Как передает корреспондент "Сегодня", он совсем не заметил пенсионера, который собирал еду рядом с ним.

Традиционно в местах почтения памяти оставляют простые продукты, которые во времена страшного голода были бесценны. Сегодня эта еда пригодилась одному из посетителей мемориала.

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История установления

  • Памятный день в честь жертв голодоморов 1932-1933 гг. проводится, согласно президентскому указу от 26 ноября 1998 года, изданному в поддержку инициативы общественных организаций, Министерства культуры и искусств Украины, Государственного комитета Украины по делам религий, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Изначально дата называлась День памяти жертв голодомора.
  • В 2000 году дата была переименована в День памяти жертв голодомора и политических репрессий.
  • В 2004-м было установлено другое название – День памяти жертв голодоморов и политических репрессий.
  • И наконец, в 2007 году появилось наименование День памяти жертв голодоморов, а в третье воскресенье мая отдельно проводится День памяти жертв политических репрессий.
  • В апреле 2010 года ПАСЕ поддержало решение Украины установить национальный день памяти жертв голодоморов и призвало другие пострадавшие страны проводить аналогичную памятную дату для чествования жертв режима.

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