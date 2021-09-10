Драка в Раде, перевод часов и закон об олигархах – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал самые обсуждаемые новости пятницы, 10 сентября.

Законопроект "Об олигархах"

Украинцев не оставило равнодушным решение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова передать на экспертизу Венецианской комиссии принятый в первом чтении законопроект №5599 "Об олигархах".

"А причём здесь Венеция до Украины? Нам что везде и во всём должны из-за бугра указывать, что нам делать? Мы не самостоятельные? У них там один менталитет, а у нас совсем другой! То что у них там работает -- у нас работать не будет!", – заключил Николай Портяник.

После драки – к Господу

Второй день общественность обсуждает драку депутатов Гео Лероса и Николая Тищенко в Верховной Раде. Пищу для продолжения разговоров утром дал Тищенко, который выложил фото из церкви с подписью: "Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный".

"Ничего не решаете в Раде, а только бьетеся. Нам, простым людям, думается, что пора уменьшить количество депутатов, чтобы не дрались, а занимались работой. А то на все есть время кроме того, чтобы работать для людей Украины. Ганьба, ганьба", – прокомментировала Неонила Салко.

Инфляция не тормозит

К инфляции украинцы никогда не привыкнут и объяснение Минэкономики, что условия для роста цен в Украине в августе были заложены еще в 2020 году, их не успокоило.

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"Цены "взлетели", потому что нет никакого контроля. Отпустили в свободное плавание, а теперь в кучу собрать невозможно", – написала Галина Прокопенко.

"То, что взлетели, вы никого не удивите, вот когда упадут – будет новость", – такой комментарий дал Михаил Баган.

Час, который нам жалко терять

Два раза в год украинцы возмущаются переводом часов. Вот и сейчас началось, поскольку нам напомнили, что перевод часов в Украине на зимнее время в 2021 году произойдет в последние выходные октября в ночь с субботы на воскресенье.

"Идиотизм, только на психику влияет и никакой пользы!", – авторитетно написала Наталия Корсакова.

"О, началась тема.. и заметьте, почти никому не нравятся перевод часов, но осенью про это помалкивают, а весной раздувают вселенскую Зраду с призывами немедленно прекратить "крутить стрелки"! Значит, кому-то это надо", – считает Вадим Ильенко.