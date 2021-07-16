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В Украине появится система мониторинга деятельности олигархов – Данилов

16 июля 2021 23:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Секретарь СНБО Данилов ожидает, что ее подготовят до 7 сентября, перед рассмотрением закона об олигархах

Секретарь СНБО Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: Facebook

До 7 сентября, перед новой сессией Верховной Рады, органы центральной исполнительной власти должны подготовить для обсуждения проект системы мониторинга олигархов.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Поручили Аппарату Совета нацбезопасности, членам СНБО, Антимонопольному комитету, Службе безопасности, всем органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга тех людей, которых мы с вами привыкли называть олигархами", – сказал Данилов.

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По его словам, этот проект позволит понимать, чем именно будет эта система мониторинга и кого она коснется.

Также мы писали о том, что 18 июня СНБО провел очередное заседание, рассмотрев четыре основных вопроса, которые касаются оборонной сферы, санкций и использования природных недр. Под удар попали известные лица. Читайте подробнее о принятых решениях.

Тем временем Владимир Зеленский объяснил, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью Совета национальной безопасности и обороны.

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