Тотальный локдаун. В Украине осталось только три желтые области

В Украине осталось только три желтые зоны карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина находится на пика заболеваемости коронавирусом. Большинство регионов в данный момент в "красной" зоне адаптивного карантина, и там действует много жестких карантинных ограничений.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
При этом в желтой зоне, по состоянию на 11 ноября, остаются три области, в оранжевой – пять, остальные регионы красные. Самая сложная ситуация с загруженностью кроватей с кислородом в Донецкой области – 83,1% (при норме менее 65%). Уровень госпитализаций почти вдвое превышает норму в Николаевской и Хмельницкой областях. А самый высокий уровень заболеваемости в Сумской области.
Желтая зона
- Закарпатская,
- Кировоградская,
- Тернопольская область.
Оранжевая зона
- Винницкая,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая область.
Красная зона
- Киев,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черниговская.
Ситуация с коронавирусом в Украине
За сутки 10 ноября в Украине зафиксировали 24 747 новых больных COVID-19. Среди них детей – 1550, медработников – 529.
За прошедшие сутки госпитализировали 4778 человек, кроме этого, зафиксировали 652 летальных случая. Выздоровели 18 896 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 155 519 человек;
- поправились – 2 572 738 человек;
- летальных исходов – 74 857;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 067 107.
Раньше мы писали:
- Ходят слухи, что в столичных крематориях стоят очереди. Сайт "Сегодня" решил проверить, так ли это.
- В Киевской области ужесточаются ограничения на пользование общественным транспортом.