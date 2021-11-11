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Тотальный локдаун. В Украине осталось только три желтые области

Инна Собора
11 ноября, 09:32
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшается с каждым днем, регионы усиливают карантин

В Украине осталось только три желтые зоны карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина находится на пика заболеваемости коронавирусом. Большинство регионов в данный момент в "красной" зоне адаптивного карантина, и там действует много жестких карантинных ограничений.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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При этом в желтой зоне, по состоянию на 11 ноября, остаются три области, в оранжевой – пять, остальные регионы красные. Самая сложная ситуация с загруженностью кроватей с кислородом в Донецкой области – 83,1% (при норме менее 65%). Уровень госпитализаций почти вдвое превышает норму в Николаевской и Хмельницкой областях. А самый высокий уровень заболеваемости в Сумской области.

Желтая зона

  • Закарпатская,
  • Кировоградская,
  • Тернопольская область.

Оранжевая зона

  • Винницкая,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Черкасская,
  • Черновицкая область.

Красная зона

  • Киев,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировали 24 747 новых больных COVID-19. Среди них детей – 1550, медработников – 529.

За прошедшие сутки госпитализировали 4778 человек, кроме этого, зафиксировали 652 летальных случая. Выздоровели 18 896 человек.

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За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 155 519 человек;
  • поправились – 2 572 738 человек;
  • летальных исходов – 74 857;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 067 107.

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