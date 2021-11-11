Тотальний локдаун. В Україні лишилися тільки три "жовті" області

В Україні залишилося лише три жовті зони карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна перебуває на піку захворюваності коронавірусом. Більшість регіонів зараз в "червоній" зоні адаптивного карантину і там діє багато жорстких карантинних обмежень.
Про це свідчать дані МОЗ.
При цьому в "жовтій" зоні, станом на 11 листопада, залишаються три області, в "помаранчевій" – п'ять, решта регіонів "червоні". Найскладніша ситуація з завантаженістю ліжок з киснем у Донецькій області – 83,1% (при нормі менше 65%). Рівень госпіталізацій майже вдвічі перевищує норму у Миколаївській та Хмельницькій областях. А найвищий рівень захворюваності у Сумській області..
"Жовта" зона
- Закарпатська,
- Кіровоградська,
- Тернопільська області.
"Помаранчева" зона
- Вінницька,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Чернівецька області.
"Червона" зона
- Київ,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернігівська.
Ситуація з коронавірусом в Україні
За добу 10 листопада в Україні зафіксували 24 747 нових хворих на COVID-19. Серед них дітей – 1550, медпрацівників – 529.
Минулої доби госпіталізували 4778 людей, крім цього, зафіксували 652 летальних випадки. Одужали 18 896 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 155 519 людей;
- одужали – 2 572 738 людей;
- летальних випадків – 74 857;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.
Раніше ми писали:
- Ходять чутки, що в столичних крематоріях стоять черги. Сайт "Сьогодні" вирішив перевірити, чи це так.
- У Київській області посилюються обмеження на користування громадським транспортом.