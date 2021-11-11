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Тотальний локдаун. В Україні лишилися тільки три "жовті" області

Інна Собора
11 листопада, 09:32
Ситуація із захворюваністю на коронавірус погіршується з кожним днем, регіони посилюють карантин

В Україні залишилося лише три жовті зони карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна перебуває на піку захворюваності коронавірусом. Більшість регіонів зараз в "червоній" зоні адаптивного карантину і там діє багато жорстких карантинних обмежень.

Про це свідчать дані МОЗ.

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При цьому в "жовтій" зоні, станом на 11 листопада, залишаються три області, в "помаранчевій" – п'ять, решта регіонів "червоні". Найскладніша ситуація з завантаженістю ліжок з киснем у Донецькій області – 83,1% (при нормі менше 65%). Рівень госпіталізацій майже вдвічі перевищує норму у Миколаївській та Хмельницькій областях. А найвищий рівень захворюваності у Сумській області..

"Жовта" зона

  • Закарпатська,
  • Кіровоградська,
  • Тернопільська області.

"Помаранчева" зона

  • Вінницька,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Черкаська,
  • Чернівецька області.

"Червона" зона

  • Київ,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксували 24 747 нових хворих на COVID-19. Серед них дітей – 1550, медпрацівників – 529.

Минулої доби госпіталізували 4778 людей, крім цього, зафіксували 652 летальних випадки. Одужали 18 896 людей.

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За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 3 155 519 людей;
  • одужали – 2 572 738 людей;
  • летальних випадків – 74 857;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.

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