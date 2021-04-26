Москва избежала ответственности за преступление Чернобыля, но счет еще не закрыт – Лубкивский

Директор Киевского форума считает, что становление государственности стало реакцией народа на трагедию, желанием защитить свою жизнь и будущее

Директор Киевского форума Даниил Лубкивский заявил, что Чернобыльская трагедия – это впечатляющий знак финала советской эпохи, ведь она стала важным шагом к распаду СССР и становлению украинской независимости.

Об этом он сказал во время онлайн события, посвященной 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы ,.

"Украинская государственность состоялась бы независимо от того, произошел бы Чернобыль. Но, тем не менее, трагедия объединила широкие слои людей, и появление нашей государственности стало реакцией народа, чтобы защитить свою жизнь и свое будущее", – сказал он.

Также Лубкивский отметил, что Москва до сих пор не ответила за преступления Чернобыля.

"В определенном большом историческом смысле столица Советского Союза Москва по сути избежала ответственности за преступление Чернобыля. Но данный счет еще не закрыт", – подчеркнул он.

Реклама

Директор КБФ отметил, что значительную часть помощи Украине в связи со взрывом на ЧАЭС взяли на себя государства страны Запада и Большой семерки – объединение ведущих демократий и экономик мира.

По его словам, преемница СССР Россия и сегодня продолжает нести разруху и смерть.

"Война России против Украины продолжается. Продолжается конфликт Кремля и попытки захватить Беларусь. Нам нужно осознавать комплекс этих переплетенных угроз, которые до сих пор пытаются остановить наше движение вперед, навязать нам обреченность старой истории. А мы с этого вырываемся. И мы вырвемся. Поэтому что мы способны это преодолеть и мы способны победить", – резюмировал Даниил Лубкивский.

Ранее мы сообщали, что 26 апреля исполняется 35 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. По этому поводу украинские и зарубежные политики сделали заявления