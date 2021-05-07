Прошло 70 дней от старта вакцинации против COVID-19 в Украине. Для полноценной иммунизации нужно две дозы, а их получили только несколько сотен человек

Евгений Горенко - первый украинец привитый от COVID-19. Фото: ck-oda.gov.ua

Евгений Горенко вакцинировался против COVID-19 первым в Украине. Идет уже третий месяц, но вторую дозу Covishield врач до сих пор не получил. С февраля, когда вакцина появилась в стране, только 303 человека полностью вакцинированы.

Когда в Украине будут массово прививать второй дозой и что будет, если привиться с опозданием, узнавал "Сегодня".

Когда должна быть вторая доза?

У каждой вакцины свой интервал вакцинации второй дозой. У одной может быть 14 дней, а у другой – 90. В Украине пока используется вакцины трех производителей:

AstraZeneca (индийского и корейского производства)

Sinovac Biotech

Pfizer-BioNTech

Первую партию AstraZeneca (Covishield) привезли еще в феврале. Первым привился Евгений Горенко, анестезиолог из Черкасс. Уже прошло 70 дней от даты, когда ему вкололи первую дозу.

"Пока вторую дозу не получил и неизвестно, когда она будет", – прокомментировал Евгений Горенко.

Интервал между первой и второй дозой сначала был 21 день. Потом Минздрав увеличил промежуток до 12 недель. Это рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Исследования показали, что эффективность вакцины выше именно с таким интервалом.

Поэтому вторую дозу вакцинированные AstraZeneca должны получить в конце мая.

Вакциной Coronovac от Sinovac Biotech начали прививать менее месяца назад – 13 апреля. Чтобы вакцинация сработала и появились антитела на достаточном уровне – нужно две дозы. Интервал между уколами – 14-28 дней. Сейчас большинство, тех, кто получил вторую дозу – вакцинированные Coronovac (263 из 303).

Вакциной Pfizer-BioNTech начали прививать 18 апреля. Для полноценной иммунизации нужно получить две дозы. Интервал – три недели. Пока никто из вакцинированных не получил вторую дозу, однако препарат зарезервировали для вакцинированных первой.

На вторую дозу позовут или надо записываться?

Когда человек вакцинировался первой дозой, то медсестра или врач сразу записывает его на вторую прививку. Данные о всех прививках сохраняются в электронной системе и врач видит записи о вакцинациях, прокомментировали в Минздраве.

Пациент может увидеть свои данные, если пользуется медицинской информационной системой, в которой есть кабинет пациента.

/ Фото: Flickr

Вакцинированным первой дозой медики позвонят за неделю до второй прививки, объясняет Животенюк Василий, координатор вакцинации против COVID-19 в Киеве.

Если человек вакцинированный в группе с коллективом, то мобильная бригада сама приедет по графику, который у них есть. Если человек записывался через семейного врача, то ему позвонят и пригласят на вторую дозу так само как и на первую.

"На каждого привитого есть персональные карточки согласия на вакцинацию, они распределены по дням. По календарю карточки продвигаются в очереди и людей приглашают на вакцинацию. Если у человека повторная вакцинация 19 числа, то его за неделю преют о ней", – говорит Животенюк.

Хватит ли в Украине вакцин для второй дозы?

Риск, что вакцин не хватит, был в конце марта. Вакцинированные AstraZeneca могли остаться без второй дозы. Минздрав не зарезервировал вакцину Covishield для повторной вакцинации из первой поставки и надеялся на вторую поставку 1,9 млн препарата из Индии. Но за несколько дней до отгрузки препарата Индия запретила продажу вакцины другим странам. Нас спасла поставка от COVAX 367,2 тыс. доз препарата AstraZeneca только корейского. И индийская, и южнокорейская вакцины AstraZeneca идентичны по составу и взаимозаменяют друг друга. Часть этой партии оставили для прививания вакцинированных первой дозой.

Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

Однако все еще остаются риски, что вакцинированные Covishield получат вторую дозу с опозданием. Всего 15 тыс. доз препарата AstraZeneca зарезервировали для второй дозы и их планируют использовать с 19 мая по 20 июня. Но как раз в июне могут возобновится поставки из Индии.

А от вакцины Coronovac и Pfizer-BioNTech сразу зарезервировали за привитыми первой дозой.

Что будет, если "просрочить" вторую вакцинацию?

Увеличение интервала не уменьшает эффективность вакцинации, говорит Светлана Доан, член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, профессор Киевского медицинского университета. Защита дает уже первая доза, а вторая – усиливает его.

Также сообщалось, что вакцинация в Украине идет очень медленно, поэтому президент Владимир Зеленский поставил задачу – большинство украинцев должны получить прививку ко Дню Независимости, 24 августа.