"Сделал и пошел работать": врач, который первым в Украине получил вакцину от коронавируса

Евгений Горенко – первый украинец, получивший вакцину от COVID-19. Он работает анестезиологом в реанимационном отделении Черкасской областной больницы.

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Специально для "Сегодня" врач рассказал о том, как прошла вакцинация, и почему сначала скептически отнесся к COVID-19 – а потом ему стало страшно.

"Это обычный укол. Сделал и пошел работать"

Евгений Горенко вакцинировался раз перед выходом на свою смену. В 13:00 привился, а в 14:00 уже в реанимационном отделении помогает пациентам.

С марта доктор спасает тяжелых больных, которые оказываются на аппаратах искусственной вентиляции легких, поэтому вопрос вакцинироваться или не вакцинироваться даже не стоял.

"Я работаю анастезиологом в отделении интенсивной терапии. Это, скажем так, последняя инстанция для больных. У нас пациенты в тяжелых состояниях, которым нужна помощь 24/7. Это больные, которым требуются аппаратная поддержка вентиляции легких. Наша задача – поддержание всех жизненно важных функций организма, пока человек болеет.

Реклама Евгений Горенко: ck-oda.gov.ua

Вакцинация прошла быстро. Поэтому почти сразу доктор приступил к работе.

"Это обычная внутримышечная инъекция, которая делается в плечо. Сначала мне рассказали, что это за вакцина. Показали сертификацию, что все с ней в порядке. Сама процедура происходила в специально подготовленном кабинете, где был сразу весь набор необходимого в случае анафилактического шока или аллергической реакции. Мне сделали укол и еще полчаса наблюдали. Если бы что-то пошло не так, то на это сразу отреагировали бы и помогли. Но все обошлось хорошо и чувствую я себя прекрасно", – рассказывает Евгений Горенко.

К COVID-19 изначально был скептицизм

Врач работает с больными с самого начала пандемии. В его отделение попадают больные в крайне тяжелых состояниях, которым необходим аппарат искусственной вентиляции легких. Это пациенты с тяжелой дыхательной недостаточностью и, как правило, все они с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Труднее всего было в апреле-мае, говорит доктор. Это первые месяцы, когда не было опыта работы с больными COVID-19 и не хватало аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Я один из тех врачей, которые начали принимать первых ковидных больных в реанимацию. Сначала у меня был определенный скептицизм относительно всего происходящего. Но когда наблюдаешь за больными первый месяц, второй ... а их больше и больше. И понимаешь, что все схемы лечения, которые были – малодейственны. И все гораздо труднее, потому что специфического лечения от COVID-19 нет", – рассказывает доктор.

Когда пациентов становилось больше и больше, а потом заболел отец Евгения, то стало действительно страшно.

"Мой отец тоже переболел COVID-19. Он также работает врачом и, видимо, подхватил инфекцию от одного из пациентов. Слава Богу, он перенес болезнь в средней форме. Каждый из нас понимает, что дома у нас родители, жены, ребята, а мы врачи, работаем с больными, можем принести эту болезнь. А если родители – это люди пожилого возраста, которые входят в отдельную группу риска. Поэтому мы всегда после работы с ковидными больными проходим определенный период обсервации", – рассказывает Евгений.

Надеяться переболеть в легкой форме – это игра в рулетку

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Вакцинироваться – это дело каждого, считает Евгений Горенко. В отделении, где работает анестезиолог, вакцинировались еще 10 врачей, 26 медсестер и 7 санитарок. Были и те, кто отказывались, но они в меньшенстве.

"Нужно понимать, чтобы вакцина помогла, то нужно, чтобы было провакцинировано не менее 70% населения. Тогда эпидемия перестанет распространяться. А вот, когда мы говорим о каждом индивидуально, то каждый сам принимает решение. К сожалению, в Украине очень сильные антивакцинальные настроения, которые мотивируются вероисповеданием, мифами о чипизации и так далее. Жаль, что это не контролируют правоохранители и государство, учитывая эпидемическое состояние в Украине. А надеяться, что лучше переболеть и все пройдет в легкой форме – это игра в рулетку. Если вакцинированный с малой вероятностью и все же заболеет, то возможность осложнений будет меньше", – считает Евгений Горенко.

Евгений Горенко: ck-oda.gov.ua

Врач советует коллегам и всем украинцам тоже вакцинироваться, особенно тем, кто имеет лишний вес, хронические заболевания, ведь такие люди могут из-за COVID-19 попасть в реанимационное отделение. Довольно часто таким пациентам нужен аппарат искусственной вентиляции легких, а результат болезни непредсказуем.

"Сейчас мы видим, что начинается вторая волна и, возможно, скоро будет так же как в ноябре, когда был большой всплеск больных. Но у нас тогда не было вакцины, которая есть сейчас", – говорит Евгений Горенко.

Как сообщалось ранее, Украина получила первую партию вакцины CoviShield компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз.

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