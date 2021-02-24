"Зробив і пішов працювати": лікар, який першим в Україні отримав вакцину від коронавірусу

Євген Горенко – перший українець, який отримав вакцину від COVID-19. Він працює анастезіологом у реанімаційному відділенні Черкаської обласної лікарні.

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Спеціально для "Сьогодні" лікар розповів про те, як відбулась вакцинація, та чому спочатку скептично ставився до COVID-19 – а потім йому стало страшно.

"Це звичайний укол. Зробив і пішов працювати"

Євген Горенко вакцинувався якраз перед виходом на свою зміну. О 13:00 зробили щеплення, а о 14:00 вже у реанімаційному відділенні допомагає пацієнтам.

З березня лікар рятує найважчих хворих, які опиняються на апаратах штучної вентиляції легень, тому питання вакцинуватися чи не вакцинуватися навіть не виникло

"Я працюю анастезіологом у відділенні інтенсивної терапії. Це, скажімо так, остання інстанція для хворих. У нас пацієнти у найважчих станах, яким потрібна допомога 24/7. Це хворі, які вимагають апаратної підтримки вентиляції легень. Наша задача – підтримка всіх життєво важливих функцій організму поки людина хворіє.

Реклама Євген Горенко. Фото: ck-oda.gov.ua

Вакцинація пройшла швидко. Тому майже одразу лікар став до роботи.

"Це звичайна внутрішньом'язова ін'єкція, яка робиться в плече. Спочатку мені розповіли, що це за вакцина. Показали сертифікацію, що все з нею гаразд. Сама процедура відбувалося в спеціально підготовленому кабінеті, де був одразу весь набір необхідного у разі анафілактичного шоку чи алергічної реакції. Мені зробили укол і ще пів години спостерігали. Якби щось пішло не так, на це одразу зреагували би і допомогли. Але все обійшлося добре і почуваюся я прекрасно", – розповідає Євген Горенко.

До COVID-19 спочатку був скептицизм

Лікар працює з хворими з самого початку пандемії. До його відділення потрапляють хворі у вкрай важких станах, яким необхідний апарат штучної вентиляції легень. Це пацієнти з тяжкою дихальною недостатністю і, як правило, всі вони з супутніми хронічними захворюваннями.

Найважче було у квітні-травні, каже лікар. Це перші місяці, коли не було досвіду роботи з хворими COVID-19 і не вистачало апаратів штучної вентиляції легень.

"Я один із тих лікарів, які почали приймати перших ковідних хворих до реанімації. Спочатку я мав певний скептицизм щодо всього. Але коли спостерігаєш за хворими перший місяць, другий... а їх більше і більше. І розумієш, що всі схеми лікування, які були – малодієві. І все набагато важче, бо специфічного лікування від COVID-19 немає", – розповідає лікар.

Коли пацієнтів ставало більше і більше, а потім захворів батько Євгена, то стало насправді страшно.

"Мій батько теж перехворів на COVID-19. Він також працює лікарем і мабуть підхопив інфекцію від когось із пацієнтів. Дякувати Богу, він переніс хворобу у середній формі. Кожен із нас розуміє, що вдома у нас батьки, дружини, діти, а ми лікарі, які працюємо з хворими, можемо принести цю хворобу. А якщо батьки – це люди літнього віку, які в окремій групі ризику. Тому ми завжди після роботи з ковідними хворими проходимо певний період обсервації", – розповідає Євген.

Сподіватися перехворіти у легкій формі – це гра в рулетку

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Вакцинуватися – це справа кожного, вважає Євген Горенко. У відділенні, де працює анестезіолог, також вакцинувалися ще 10 лікарів, 26 медсестер і 7 санітарок. Були й ті, хто відмовлялися, але їх значно менше.

"Потрібно розуміти, щоб вакцина допомогла, то потрібно, щоб було провакциновано щонайменше 70% населення. Тоді епідемія перестане поширюватися. А ось, коли ми говоримо про кожного індивідуально, то кожен сам приймає рішення. На жаль, в Україні дуже великі антивакцинні настрої, які мотивуються віросповіданням, міфами про чіпізацію і так далі. Шкода, що це не контролюють правоохоронці та держава, враховуючи епідемічний стан в Україні. А сподіватися, що краще перехворіти і все пройде в легкій формі – це гра в рулетку. Якщо вакцинований, з малою вірогідністю, та все ж захворіє, то вірогідність ускладнень буде набагато меншою", – вважає Євген Горенко.

Євген Горенко: ck-oda.gov.ua

Лікар радить колегам та й всім українцям теж вакцинуватися, особливо тим, хто має зайву вагу, хронічні захворювання, оскільки такі люди можуть через COVID-19 потрапити до реанімаційного відділення. Доволі часто таким пацієнтам потрібен апарат штучної вентиляції легень, а результат хвороби непередбачуваний.

"Зараз ми бачимо, що починається друга хвиля і, можливо, скоро буде так само як у листопаді, коли був великий сплеск хворих. Але тоді ми не мали вакцину, яка є зараз", – каже Євген Горенко.

Як повідомлялося раніше, Україна отримала першу партію вакцини CoviShield компанії AstraZeneca кількістю 500 тис. доз.

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Також ми розглянули найголовніші міфи про індійську вакцину і прийшли до висновку, що всі вони, м'яко кажучи, не правдиві. Подробиці читайте у матеріалі "Сьогодні".

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