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Троица по-древнеславянски – анонсы СЕГОДНЯ на выходные 19 и 20 июня

19 июня, 07:00

Юлия Ляхова

В субботу на Певческом поле музея будет установлено Троицкое дерево, а в воскресенье – обрядовые действа и древние обычаи

В субботу и воскресенье, 19-20 июня, в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины состоится праздник Троица.

Суббота, 19 июня

В программе на Троицу:

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