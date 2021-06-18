В Украину идет настоящая летняя жара: когда ждать до +33 и какая погода на Троицу

В некоторых областях страны все еще будет бушевать непогода с сильными ливнями, градом и шквалами

Из Украины уходят дожди и наступает настоящее лето – на выходных температура воздуха будет достигать 30 градусов, а с начала следующей недели станет еще жарче.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Суббота

В течение дня столбики термометров будут достигать 25-30 градусов.

Немного свежее воздуха ожидается на юго-западе Украины: полоса от Одесской через Черновицкую области и в околокарпатский регион – 20-25 градусов. На высокогорье 13-18 градусов.

Реклама

Дожди пройдут в западных областях, с обеда осадки продвинутся дальше в восточном направлении. Дожди будут сопровождаться грозами, местами сильными ливнями, шквалом и даже градом. В Карпатах в субботу сильные дожди.

Только на востоке и в Сумской области без существенных осадков завтра.

В Киеве 26-29 тепла, а дожди более вероятны во второй половине дня. Во время дождей – грозы, возможны шквалы и град.

Воскресенье

На Троицу в большинстве наших областей 26-31 градус. В Черновицкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и местами в Одесской областях 20-25 градусов.

Реклама

Дожди на Троицу пройдут на западе, юге и местами в центральных областях Украины. В северной части и на востоке Украины без существенных осадков.

В столице ожидается сухая солнечная погода и до +29. Будет порывистый восточный ветер.

На следующей неделе жара еще сильнее

С воскресенья-понедельника в Украину заходит настоящая летняя жара, 28-33 градуса и выше (карта на 22 июня).

"Потому произойдет это изменение как раз в день летнего солнцестояния, когда приходит астрономическое лето, а на самом деле мы уже разворачиваемся к зиме – дни постепенно начнут сокращаться", – добавила Диденко.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказывала, что впервые за 10 лет Украине не угрожает засуха. Гидрометцентр проанализировал условия, в которых развиваются ранние зерновые, овощи и фрукты урожая 2021 года.

Смотрите также фото и видео непогоды на юге страны: