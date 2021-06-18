В Україну йде справжня літня спека: коли чекати до +33 і яка погода на Трійцю

У деяких областях країни все ще вируватиме негода з сильними зливами, градом і шквалами

З України йдуть дощі і настає справжнє літо – на вихідних температура повітря сягатиме 30 градусів, а з початку наступного тижня стане ще спекотніше.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Субота

Протягом дня стовпчики термометрів сягатимуть 25-30 градусів.

Трохи свіжіше повітря очікується на південному заході України: смуга від Одеської через Чернівецьку області і в білякарпатський регіон – 20-25 градусів. На високогір'ї 13-18 градусів.

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Дощі пройдуть в західних областях, з обіду опади просунуться далі у східному напрямку. Дощі будуть супроводжуватися грозами, місцями сильними зливами, шквалом і навіть градом. У Карпатах в суботу сильні дощі.

Тільки на сході і в Сумській області без істотних опадів завтра.

У Києві 26-29 тепла, а дощі більш ймовірні у другій половині дня. Під час дощів – грози, можливі шквали і град.

Неділя

На Трійцю у більшості наших областей 26-31 градус. У Чернівецькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та місцями в Одеській областях 20-25 градусів.

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Дощі на Трійцю пройдуть на заході, півдні та місцями в центральних областях України. У північній частині і на сході України без істотних опадів.

У столиці очікується суха сонячна погода і до +29. Буде поривчастий східний вітер.

Наступного тижня спека ще сильніша

З неділі-понеділка в Україну заходить справжня літня спека, 28-33 градуси і вище (карта на 22 червня).

"Тому станеться це зміна якраз у день літнього сонцестояння, коли приходить астрономічне літо, а насправді ми вже повертаємося до зими – дні поступово почнуть скорочуватися", – додала Діденко.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко розповідала, що вперше за 10 років Україні не загрожує посуха. Гідрометцентр проаналізував умови, в яких розвиваються ранні зернові, овочі та фрукти врожаю 2021 року.

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