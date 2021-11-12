Турагентства и даже типографии. СБУ "накрыла" крупные каналы подделок COVID-документов

СБУ разоблачила три масштабные схемы подделки ковид-сертификатов. / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ за сутки разоблачила три масштабные схемы подделки COVID-документов. Злоумышленников задержали в трех областных центрах в разных уголках страны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Схема в Киеве

Там три жителя Киевской области арендовали две квартиры, которые использовали как типографии. Каждый день печатали до 20 поддельных документов.

На такие документы наносили QR-код, который после считывания переводил на фейковый сайт медицинского учреждения.

Клиентов искали через Telegram. После получения заказа они вносили в фейковый документ персональные данные покупателя и печатали его. Готовые заказы отправляли через почтовые сервисы. Стоимость поддельного ПЦР-теста – 750 гривен, а сертификата о вакцинации – 4 500 гривен.

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Таким образом ковид-сертификаты продавали целый год. За месяц злоумышленникам удавалось заработать по 3 млн гривен.

У "бизнесменов" провели обыски. В типографиях и домах злоумышленников нашли:

компьютеры и оргтехнику для печати подделок с доказательствами преступной деятельности;

печати и штампы медицинских учреждений;

бланки строгой отчетности медицинских учреждений;

миллион гривен наличными.

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Сертификаты печатали на съемных квартирах. Фото: СБУ

Схема под Харьковом

В Харковской области турагентство изготовляло фейковые ПЦР-тесты с "негативным" результатом, как "бонус" к купленному туру. Для этого подделывали результаты исследований, в том числе и QR-коды.

Тесты приходили покупать даже клиенты других турагентств. Их использовали для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также, чтобы избежать обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину.

Схема существовала с начала 2021 года. На то, чтоб сделать справку, уходили сутки. Ее стоимость составляла 500 гривен. Ежемесячно издавалось около 200 таких подделок.

Во время обыска правоохранители нашли:

подготовленные к выдаче сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов,

документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Схема на Прикарпатье

Там также работа завязывалась вокруг турагентств. Три такие компании массово изготовлявшего фейковые ПЦР-тесты.

Как стало известно СБУ, бизнесмен из Ивано-Франковска обеспечивал своих клиентов полным пакетом документов, необходимых для выезда за границу, в том числе и фейковыми справками о негативном результате ПЦР-тестирования на COVID-19. За такой документ путешественникам нужно было заплатить 500 грн.

Справки изготовляли на бланках двух известных в Украине медицинских лабораторий. Для достоверности он создал фейковый вебсайт, имитирующий страницу известной медицинской лаборатории. После перехода по QR-коду, сканированному с фальшивки, на "сайте" можно было увидеть результаты "своего тестирования" на официальном бланке медицинского учреждения.

В ходе обыска правоохранители обнаружили:

поддельные справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов,

черновые записи,

банковские карточки, через которые происходил расчет и другие доказательства противоправных действий.

При обысках нашли десятки подделанных справок. Фото: СБУ

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