Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины – Кулеба

Министр иностранных дел Турции приехал в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который посетил Украину с визитом.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook МИД Украины.

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Что обсуждалось

В министерстве отметили, что министры обсуждали следующие вопросы:

героическая оборона Украины от полномасштабной агрессии России;

многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершаемые российской армией в Украине, и неизбежность ответственности за них;

солидарность Турции с Украиной, практическая политическая и гуманитарная поддержка, а также готовность рассмотреть возможность стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. / Фото: Укринформ

"Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем", – указали в МИД.

Кроме этого, Мевлют Чавушоглу подчеркнул готовность Турции продолжать посреднические усилия для прекращения Россией войны против Украины.

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Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что немедленный вывод российских войск – один из ключевых аспектов мирного соглашения.

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