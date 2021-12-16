Выбери профессию мечты! Украинские звезды и ведущие проведут онлайн-урок детям

В Украине пройдет онлайн-урок «Твоя суперпрофессия» / Фото: Коллаж: Сегодня

17 декабря в 12:00 для старшеклассников со всей Украины на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова и на портале Музея Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" состоится прямая трансляция мотивационного интерактивного онлайн-урока "Твоя суперпрофессия".

Специально приглашенные ведущие события – телезвезды канала "Украина" Григорий Герман и Лилия Ребрик.

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Приглашенные спикеры и гости:

голкипер ФК "Шахтер" и национальной сборной Украины Андрей Пятов;

ведущие телеканала "Украина" Алексей Суханов и Анна Панова;

руководитель департамента производства ООО "Новостная группа Украина" Борис Долина;

эксперт по профориентации Анна Чатченко;

звезды не только национального, но и мирового масштаба.

Что будет на уроке?

Дети смогут не только познакомиться с популярными представителями востребованных профессий, но и узнают, что нужно сделать и какую профессию выбрать, чтобы максимально раскрыть свои таланты и стать успешным.

Во время урока состоится презентация профессий 2-го сезона образовательного сериала "Твоя суперпрофессия". В этом году сериал пополнят такие актуальные профессии, как:

сторителлер;

ведущий/интервьюер;

фото/видео монтажер.

Эксклюзивные подарки

Автор наиболее интересного вопроса к экспертам, по мнению звездных ведущих, получит от Фонда современный и функциональный планшет.

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Кто может участвовать?

Участниками урока станут школьники 8-11 классов, а также подростки из интернатных заведений и детских домов семейного типа из всех уголков Украины.

Этот урок – часть большой программы Фонда "Ринат Ахметов – Детям" и проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила".

Не пропустите прямой эфир! Будет много интересного и полезного! Детали можно узнать здесь.