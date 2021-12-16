Обери професію мрії! Українські зірки та ведучі проведуть онлайн-урок дітям

В Україні пройде онлайн-урок «Твоя суперпрофесія» / Фото: Колаж: Сьогодні
17 грудня о 12:00 для старшокласників з усієї України на YouTube-каналі Фонду Ріната Ахметова і на порталі Музею Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних" відбудеться пряма трансляція мотиваційного інтерактивного онлайн-уроку "Твоя суперпрофесія".
Спеціально запрошені ведучі події – телезірки каналу "Україна" Григорій Герман та Лілія Ребрик.
Запрошені спікери та гості:
- голкіпер ФК "Шахтар" та національної збірної України Андрій Пятов;
- ведучі телеканалу "Україна" Олексій Суханов та Ганна Панова;
- керівник департаменту виробництва ТОВ "Новинна група Україна" Борис Долина;
- експерт із профорієнтації Ганна Чатченко;
- зірки не лише національного, а й світового масштабу.
Що буде на уроці?
Діти зможуть не лише познайомитися з популярними представниками затребуваних професій, а й дізнаються, що потрібно зробити і яку професію обрати, щоб максимально розкрити свої таланти та стати успішним.
Під час уроку відбудеться презентація професій 2-го сезону освітнього серіалу "Твоя суперпрофесія". Цього року серіал поповнять такі актуальні професії, як:
- сторітлер;
- ведущий/ інтерв'юер;
- фото/відео монтажер.
Ексклюзивні подарунки
Автор найцікавішого питання до експертів, на думку зіркових ведучих, отримає від Фонду сучасний та функціональний планшет.
Хто може брати участь?
Учасниками уроку стануть школярі 8-11 класів, а також підлітки з інтернатних закладів та дитячих будинків сімейного типу з усіх куточків України.
Цей урок є частиною великої програми Фонду "Рінат Ахметов – Дітям" та проєкту "Рінат Ахметов – Дітям". Твоя суперсила".
Не пропустіть прямий ефір! Буде багато цікавого та корисного! Деталі можна дізнатися тут.