Тысячи военных, самолеты и кинологи: каким будет нынешний парад ко Дню Независимости (фото)

В субботу, 14 августа, в Киеве продолжается тренировка парадных расчетов к военному параду по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

В нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Фото: пресс-служба НГУ

Фото: пресс-служба НГУ

В День Независимости Украины на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизирована.

Фото: пресс-служба НГУ

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Интересно, что пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии Украины будут представлять сразу 4 "коробки":

кинологическое подразделение со служебными собаками;

военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул";

курсанты Национальной Академии;

сводный оркестр.

Фото: пресс-служба НГУ

Фото: пресс-служба НГУ

Фото: пресс-служба НГУ

Что было раньше?

Первый военный парад на День Независимости прошел на столичном Крещатике только в 1998 году в связи с 7-м юбилеем независимости. А первый по-настоящему массовый парад проводился на 10-летие, когда по Крещатику прошла пешая колонна военнослужащих в составе 18 подразделений Вооруженных сил Украины (6530 человек), в том числе и группа в исторической форме Войска Запорожского.

В 2002 году День Независимости прошел в трауре из-за трагедии на Скниловском аэродроме. Напомним, тогда погибли 77 человек. А в 2005-2007 и в 2010-2013 гг. парады не проводились вообще – из соображений экономии. Зато на Крещатике выступали военные оркестры.