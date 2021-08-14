Тысячи военных, самолеты и кинологи: каким будет нынешний парад ко Дню Независимости (фото)

В субботу, 14 августа, в Киеве продолжается тренировка парадных расчетов к военному параду по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
В нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
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В День Независимости Украины на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизирована.
Интересно, что пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии Украины будут представлять сразу 4 "коробки":
- кинологическое подразделение со служебными собаками;
- военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул";
- курсанты Национальной Академии;
- сводный оркестр.
Что было раньше?
Первый военный парад на День Независимости прошел на столичном Крещатике только в 1998 году в связи с 7-м юбилеем независимости. А первый по-настоящему массовый парад проводился на 10-летие, когда по Крещатику прошла пешая колонна военнослужащих в составе 18 подразделений Вооруженных сил Украины (6530 человек), в том числе и группа в исторической форме Войска Запорожского.
В 2002 году День Независимости прошел в трауре из-за трагедии на Скниловском аэродроме. Напомним, тогда погибли 77 человек. А в 2005-2007 и в 2010-2013 гг. парады не проводились вообще – из соображений экономии. Зато на Крещатике выступали военные оркестры.
- Как сообщали новости "Сегодня", военный парад далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.
- Кроме того, к военному параду подлатали асфальт на Крещатике.
- А еще раньше разгорелся скандал из-за решения Минобороны маршировать на параде на каблуках женщинам-военнослужащим. Его сразу же "окрестили" в СМИ "каблуковым скандалом".