Тисячі військових, літаки та кінологи: яким буде цьогорічний парад до Дня Незалежності (фото)

У суботу, 14 серпня, у Києві триває тренування парадних розрахунків до військового параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба НГУ.

У цьогорічному військовому параді у столиці візьмуть участь більше 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Фото: пресслужба НГУ

Фото: пресслужба НГУ

У день Незалежності України на Хрещатику буде три колони – піша, повітряна і механізована.

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Фото: пресслужба НГУ

Цікаво, що пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії України представлятимуть одразу 4 "коробки":

кінологічний підрозділ зі службовими собаками;

військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесна Варта";

курсанти Національної Академії;

зведений оркестр.

Фото: пресслужба НГУ

Фото: пресслужба НГУ

Фото: пресслужба НГУ

Що було раніше?

Перший військовий парад на День Незалежності пройшов на столичному Хрещатику тільки у 1998 році в зв'язку з 7-м ювілеєм незалежності. А перший по-справжньому масовий парад проводився на 10-річчя, коли Хрещатиком пройшла піша колона військовослужбовців у складі 18 підрозділів Збройних сил України (6530 людей), у тому числі і група в історичній формі Війська Запорозького.

У 2002 році День Незалежності пройшов у жалобі через трагедію на Скнилівському аеродромі. Нагадаємо, тоді загинули 77 людей. А в 2005-2007 і в 2010-2013 рр. паради не проводилися взагалі – з міркувань економії. Натомість на Хрещатику виступали військові оркестри.