У больных может быть 3-4 мутации вируса: академик раскрыл особенность COVID-19

Мутации вируса SARS-Cov-2, который вызывает заболевание COVID-19, может мутировать в человеке несколько раз случайным образом – это зависит от продолжительности болезни. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН, советник президента Украины по вопросам биобезопасности Сергей Комиссаренко.

По его словам, сейчас нельзя предсказать, как поведет себя вирус, потому что мутации случайны.

"Эти изменения для нас могут быть как добрыми, так и плохими… Поведение вируса определяется его агрессивностью и мутациями, которые в нем будут. Вообще мутации в этом вирусе (SARS-Cov-2) случаются довольно редко – раз в 10-12 дней. Это значительно реже, чем у вируса гриппа, который мутирует в три-четыре раза чаще", – сказал Комиссаренко.

Академик отметил, что мутации происходят в каждом человеке, который является носителем вируса.

"Если человек болеет 20 или 30 дней, то за этот период в вирусе состоятся три-четыре мутации. Но они быстро исчезают. Миллионы людей болеют и происходят миллионы мутаций, а когда человек выздоравливает, то вирус исчезает у этого человека. Но если человек болеет долго, то у него накапливаются мутации. Некоторые из них становятся стабильными, некоторые распространяются быстрее, чем другие, тогда возникают варианты мутаций. Мы уже знаем британский, бразильский, южноафриканский, теперь уже есть среднеафриканский, есть калифорнийский, нью-йоркский и другие", – объяснил он.

Ранее мы уже писали о том, что коронавирус стремительно мутирует и вакцины теряют эффективность. Вариантов вируса уже более 4000. Мы разбирались, насколько серьезные изменения случаются и как этому противостоять.

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