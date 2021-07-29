Теперь не только глава ОП. Ермак получил вторую должность

Андрей Ермак. / Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак избран главой президиума Конгресса местных и региональных властей.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время совместного заседания Конгресса местных и региональных властей и Национального совета реформ 29 июля в Киеве.

"Уважаемые коллеги, организационным комитетом предлагается избрать председателем президиума Конгресса местных и региональных властей Андрея Борисовича Ермака. Кто за, против, воздержались? Принимается единогласно. Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Поздравляю вас, Андрей Борисович", – сказал Тимошенко.

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После этого, взяв слово, Ермак поблагодарил за доверие и выразил надежду, что выполнит все задачи, которые перед ними ставит президент, и что конгресс достигнет тех целей, которые были определены с начала его работы.

Ранее мы сообщали, что Ермак встретился с главой наблюдательного совета ПриватБанка.

Также напомним, Зеленский рассказал, доверяет ли Ермаку.

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