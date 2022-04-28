У приближенного к Януковичу экс-нардепа изъяли почти 200 тысяч долларов

ГБР арестовало средства бывшего нардепа / Фото: Коллаж: Сегодня

У бывшего нардепа, приближенного к беглому экс-президенту Виктору Януковичу, изъято более 192 тысяч долларов США. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Работники Государственного бюро расследований во время обыска изъяли 192 тыс. 400 долларов США необоснованных активов бывшего народного депутата Украины от Партии регионов, имя которого не называется. Ранее уже был наложен арест на 200 млн грн этого бывшего нардепа, находившихся на банковских счетах.

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По данным Бюро, бывший регионал совместно с окружением Януковича "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донбасса.

После создания России террористической организации "ДНР" злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.

Согласно данным ГБР, помощник экс-депутата аккумулировал в банковской ячейке часть средств, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. В результате обыска было изъято 192 400 долларов США. Эти деньги могли быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии.

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