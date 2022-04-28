У наближеного до Януковича екснардепа вилучили майже 200 тисяч доларів

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У колишнього нардепа, наближеного до експрезидента Віктора Януковича, вилучено понад 192 тисячі доларів США. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Працівники Державного бюро розслідувань під час обшуку вилучили 192 тис. 400 доларів США необґрунтованих активів колишнього народного депутата України від Партії регіонів, ім'я якого не називається. Раніше вже було накладено арешт на 200 млн грн цього колишнього нардепа, які перебували на банківських рахунках.

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За даними Бюро, колишній регіонал спільно з оточенням Януковича "відмивав" і легалізував за кордоном доходи, отримані від угод на одному з найпотужніших концернів Донбасу.

Після створення Росії терористичної організації "ДНР" зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював із окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію у тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

За даними ДБР, помічник ексдепутата акумулював у банківському осередку частину коштів, які мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Внаслідок обшуку було вилучено 192 400 доларів США. Ці гроші могли бути пов'язані з російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії.

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