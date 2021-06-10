У украинцев скоро начнут отбирать жилье за долги по коммунальным услугам

В Украине постепенно ослабляют карантин и, скорее всего, недалек тот день, когда его отменят. Эта отмена принесет серьезные проблемы тем, кто задолжал крупные суммы за коммунальные услуги, так как перестанет действовать мораторий на выселение должников по решению суда. Теперь выселить таких неплательщиков стало намного проще, чем раньше. Сайт "Сегодня" разобрался, в каких случаях неплательщик может лишиться жилья, а в каких с него только взыщут сумму долга.

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Почему растут долги

Не секрет, что владельцы жилья, задолжавшие за комуслуги, не очень боятся того, что их выселят, не говоря о более мелких проблемах – вроде отключения услуг. Долги за коммуналку растут: по последним данным Госслужбы статистики, на апрель 2021 года они достигли 74,3 млрд грн, это на 10,1 млрд грн больше, чем в апреле 2020 года.

Наименьший процент неоплаты – за электроэнергию и газ, которые проще всего отключить: "ток" – у любого потребителя, газ в частном доме. Самые многочисленные злостные неплательщики – жители многоквартирных домов, где отключить воду, газ, отопление отдельному должнику нереально по техническим причинам. Среди них немало состоятельных людей, задолжавших десятки тысяч гривен, а у многих долги перевалили за сотню тысяч.

Управляющие компании (бывшие жэки) и правления ОСМД в последние годы стали активнее обращаться в суды с исками о взыскании недоимки. По данным Минюста, в 2020 году было открыто 342 тыс. дел в отношении должников, это на 50% больше, чем год назад. Ожидается, что в этом году число дел перевалит за 400 тысяч, то есть, примерно каждого десятого должника привлекут к суду. Главные потенциальные ответчики – те, кто должен свыше 20 тыс. грн. Чтобы накопить такие долги семье из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире, достаточно всего лишь год не платить за комуслуги.

Ниже мы отвечаем на главные вопросы, касающиеся должников за комуслуги.

Какая ответственность предусмотрена законом за неоплату комуслуг?

Взыскание пени, прекращение предоставления услуг, принудительное снятие средств с банковских счетов должника (в том числе с зарплатных и других карточных счетов должника) по решению суда, наложение ареста на имущество с последующей его конфискацией и продажей с молотка, выселение из жилья и обращение взыскания на недвижимость.

Сейчас в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса пеню не начисляют, другие нормы ответственности также не действуют, кроме принудительного снятия средств с банковских счетов должника по решению суда. Пеня и другие нормы вступят в силу через 30 дней после того, как карантин отменят.

Как начисляется пеня за просрочку оплаты комуслуг?

За каждый день просрочки начисляет пеня не выше 0,01% суммы долга. Общий размер пени не может превышать 100% суммы долга. То есть, если долг составляет, например, 10 тыс. гривен, то за день пеня составит 1 гривню, за год – 365 грн.

Как происходит принудительное списание средств с банковских счетов должника?

Минюст в этом году серьезно упростил механизм принудительного изъятия денег с банковских счетов как за долги как по комуслугам, так и по другим видам задолженности: алименты, просроченные кредиты и даже займы у частных лиц под расписку. Как видно из разъяснения Минюста, порядок взыскания денежных сумм такой. Он касается не только долгов за коммунальные услуги, но и других займов. Раньше в бесспорном порядке списывались только долги по алиментам, сейчас – по всем видам долгов, даже штрафы за нарушение правил дорожного движения.

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Государственный или частный исполнитель через автоматизированную систему исполнительного производства Минюста затребует у банков сведения о счетах неплательщика и имеющихся на них суммах. На сегодня к ней подключены почти все комбанки из 73-х, работающих в Украине.

Банки обязаны предоставить ответ в течение часа. Далее исполнитель арестовывает счет (в автоматизированном режиме) и, если на счету есть деньги, отправляет в банк платежное требование о принудительном списании средств на счет Госисполнительной службы или частного исполнителя. И уже от них деньги поступают на счет коммунальной структуры, подавшей иск. Частные исполнители берут определенный процент (обычно 6-8%) в зависимости от суммы. Вся процедура занимает один рабочий день. Ранее процесс занимал недели и был намного более трудоемким, так как вся документация велась в бумажном виде.

При этом о том, что деньги ушли с карточки, должник узнает уже постфактум, получив СМС (при наличии у него услуги интернет-банкинга). Вернуть средства в такой ситуации почти нереально, даже если взыскали больше, чем положено по закону. Например, с зарплатных карточек нельзя изымать более половины зарплаты, но это правило нередко нарушается.

За какую сумму долга собственника могут выселить из жилья с последующей его продажей?

Сумма долга должна быть больше 20 минимальных зарплат, на сегодня это 120 тыс. грн. Если она меньше, то выселить не имеют права. Взыскание направят на денежные средства и другое имущество должника, например, автомобиль. По закону квартира или дом, в котором проживает должник, конфискуются в последнюю очередь. В первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другие помещения, принадлежащие должнику. Вместе с жилым домом взыскание обращается также на прилегающий к нему земельный участок, принадлежащий должнику.

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Как избежать конфискации имущества?

Если на вас уже подали в суд и очевидно, что решение будет в пользу коммунальной структуры, а иски о взыскании долга суд удовлетворяет примерно в 90% случаев, то оптимальный вариант – признать сумму долга и заключить мировое соглашение. Если сразу уплатить долг нереально, то необходимо заключить с коммунальщиками договор о реструктуризации (рассрочке) долга и выплачивать частями.

Выводы

Как видим, для того, чтобы лишиться жилья за долги по коммуналке, нужно хорошо "постараться". В случае нашего примера с семьей из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире, долг в 120 тыс. грн накопится примерно за 6 лет, а срок исковой давности, напомним, три года. Поэтому из квартиры их вряд ли выселят, но за целость денег на банковских картах таких должников ручаться уже не приходится.

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