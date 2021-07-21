У Зеленского отреагировали на "просьбу" США не критиковать сделку по "Северному потоку"

Сейчас Киев политически, дипломатически и юридически работает над тем, чтобы Россия не могла использовать газ как оружие

В Офисе президента спокойно отнеслись к слухам о якобы просьбе Администрации США не критиковать соглашение о "Северном потоке – 2", поскольку данный вопрос окончательно прояснится только после визита президента Владимира Зеленского в США.

Об этом сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, передает УНИАН.

Он считает крайне важным "не примитивизировать" данную ситуацию и не сводить ее к каким-то "сказочным представлениям о добре и зле" и о "каких-то сверхмощных просьбах". По его словам, коммуникация по этому вопросу продолжается на всех уровнях и в Америке, и в Европе.

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"Для нас позиция по "Северному потоку – 2" неизменна и абсолютно логична: это угроза безопасности Украины и Европы, которую нельзя игнорировать и нельзя перекрыть как-то формально и неконкретно. Вся ситуация может полностью проясниться только во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Пока же и политически, и дипломатически, и юридически работаем над тем, чтобы Россия не могла использовать газ как оружие и чтобы "Газпром" не рассматривал европейский газовый рынок как свою безусловную вотчину, где только они определяют публичные и непубличные правила", – сказал Подоляк.

Как сообщали новости "Сегодня", США и Германия близки к урегулированию разногласий по поводу российского газопровода "Северный поток – 2" и в ближайшее время намерены объявить о заключении соответствующего соглашения. Пока американцы и немцы готовятся дать старт СП-2, Bloomberg узнал, что пообещают Украине в рамках этой сделки.