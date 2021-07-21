У Зеленського відреагували на "прохання" США не критикувати угоду щодо "Північного потоку"

Зараз Київ політично, дипломатично і юридично працює над тим, щоб Росія не могла використовувати газ як зброю

В Офісі президента спокійно поставилися до чуток про нібито прохання Адміністрації США не критикувати угоду про "Північний потік – 2", оскільки це питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського у США.

Про це сказав радник глави ОПУ Михайло Подоляк, передає УНІАН.

Він вважає вкрай важливим "не примітивізувати" дану ситуацію і не зводити її до якихось "казкових уявлень про добро і зло" і "якихось надпотужних прохань". За його словами, комунікація з цього питання триває на всіх рівнях і в Америці, і в Європі.

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"Для нас позиція щодо "Північного потоку – 2" незмінна і абсолютно логічна: це загроза безпеці України і Європи, яку не можна ігнорувати і не можна перекрити якось формально і неконкретно. Вся ситуація може повністю прояснитися тільки під час візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон. Поки ж і політично, і дипломатично, і юридично працюємо над тим, щоб Росія не могла використовувати газ як зброю і щоб "Газпром" не розглядав європейський газовий ринок як свою безумовну вотчину, де тільки вони визначають публічні і непублічні правила", – сказав Подоляк.

Як повідомляли новини "Сьогодні", США і Німеччина близькі до врегулювання розбіжностей стосовно російського газопроводу "Північний потік – 2" і найближчим часом мають намір оголосити про укладення відповідної угоди. Поки американці і німці готуються дати старт СП-2, Bloomberg дізнався, що пообіцяють Україні в рамках цієї угоди.