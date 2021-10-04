Убивал раненых украинских военных: СБУ задержала разведчика "ДНР"

СБУ задержала боевика "ДНР". / Фото: Коллаж: Сегодня
Контрразведчики СБУ задержали в Киеве боевика так называемой "ДНР". Он был в составе группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военных сил АТО.
Об этом сообщат пресс-служба СБУ.
Кроме того, боевик проводил разведку, результатом которой были артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
Боевика задержали в Киеве
СБУ задержала злоумышленника в одном из хостелов столицы. В Киев он приехал из оккупированного Крыма.
Задержанный – житель временно неподконтрольного украинской власти Донецка. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. В составе так называемого "Оплота", а затем разведгруппы боевиков, принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО.
Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении в участии в террористической группе. Суд его арестовал.
Читайте также:
- Боевик так называемой "ЛНР" с автоматом вышел к украинским позиций и сдался военным ВСУ. На допросе он рассказал, что нес "службу" на позиции боевиков Байкал.
- СБУ задержала одного из организаторов незаконного "референдума" 2014 года в Луганской области, который 7 лет скрывался на территории РФ.