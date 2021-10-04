Вбивав поранених українських військових: СБУ затримала розвідника "ДНР"

СБУ затримала бойовика "ДНР". / Фото: Колаж: Сьогодні
Контррозвідники СБУ затримали у Києві бойовика так званої "ДНР". Він був у складі угруповання, яке в 2014 році ліквідовувало поранених у бою військових сил АТО.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Крім того, бойовик проводив розвідку, результатом якої були артилерійські обстріли позицій Збройних сил України.
Бойовика затримали в Києві
СБУ затримала зловмисника в одному з хостелів столиці. У Київ він приїхав з окупованого Криму.
Затриманий – житель тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. У 2014 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань. У складі "Оплоту", а потім розвідгрупи бойовиків брав активну участь у збройному протистоянні підрозділам сил АТО.
Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру в участі в терористичній групі. Суд його арештував.
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