Убийство и изнасилование 6-летней девочки под Харьковом. Подозреваемый – 13-летний мальчик

В Сети пишут, что хотя подростку только 13 лет, о нем уже слышали в полиции – ранее он был на слуху из-за убийства щенков

Погибшая девочка и подозреваемый. Коллаж "Сегодня"

Полицейские установили личность подозреваемого в убийстве и изнасиловании 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом – это 13-летний местный житель. Пока его не задержали, поскольку мальчик несовершеннолетний.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

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В полицию вызвали мать парня. Копы готовят обращение в суд, чтобы им разрешили провести допрос подростка и поместить его в приемник-распределитель для детей Нацполиции в Харьковской области.

"Подозреваемый – соседский мальчик, мы не исключаем, что он до убийства знал Мирославу, мог дружить с ней, это выясняется. Тело было обнаружено в этом же поселке", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

Теперь подростку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

В Telegram-канале "Труха Харьков" пишут, что мальчик давно уже прославился живодерством и прочими неадекватными поступками. Еще когда он учился в 4 классе, местные жители говорили, что парень жестоко убил троих щенков – сначала ударил об землю, а потом повесил.

Скриншот публикации. Источник: Труха Харьков

Как известно, маленькая Мирослава 28 июля не вернулась домой с прогулки. Около 18:00 возвращалась домой на улицу Некрасова в поселке Старый Салтов, но до дома так и не дошла.