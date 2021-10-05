Полицейский еще был жив: подробности приезда патрульных на место драки в Чернигове (видео)

Появилось новое видео с места драки в Чернигове. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети опубликовали еще одно видео с ночи, когда в Чернигове убили полицейского Артура Ерохина. В кадре видно, как на место драки прибыли полицейские.

Видео обнародовала в соцсетях Елена Камкова.

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Новые обстоятельства

На видео видно, что на место разборок приехал наряд патрульной полиции. Они пытались прекратить схватку.

Однако человек в светло-сером спортивном костюме, похожий на убитого Артура Ерохина, начал кричать, что он "сотрудник полиции" и нецензурно выражался. С видео видно, что полицейский, которого до смерти забили подростки, был нетрезв.

"Почему полиция их всех не развезла по домам? Шанс был, чтобы все остались живы и невредимы", – написала Камкова.

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Кто начал драку?

Также в сети опубликовали видео, из которого можно предположить, что драку мог начать погибший полицейский.

В кадре видно компанию, которая сидела на лестнице, – молодой парень и три девушки. В один момент к ним подошел мужчина в сером костюме, толкнул парня и начал его бить.

Убийство полицейского

В ночь с субботы на воскресенье на улице Независимости четверо ребят 16-18 лет устроили драку с двумя полицейскими. Правоохранители находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчина в реанимации. Что именно стало причиной драки – полицейские еще выясняют.

Ранее мы писали:

В Чернигове суд арестовал всех подозреваемых, проходящих по делу об убийстве полицейского Артура Ерохина.

В Броварах мужчины устроили стрельбу из такси, есть раненый. Делом занялась полиция.