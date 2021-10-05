Поліцейський ще був живий: подробиці приїзду патрульних на місце бійки в Чернігові (відео)

З'явилося нове відео з місця бійки у Чернігові. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі опублікували ще одне відео з ночі, коли в Чернігові вбили поліцейського Артура Єрохіна. У кадрі видно, як на місце бійки прибули поліцейські.

Відео оприлюднила в соцмережах Олена Камкова.

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Нові обставини

На відео видно, що на місце розборок приїхав наряд патрульної поліції. Вони намагалися припинити сутичку.

Однак людина в світло-сірому спортивному костюмі, схожа на вбитого Артура Єрохіна, почала кричати, що він "співробітник поліції" і нецензурно висловлюватися. З відео видно, що поліцейський, якого до смерті забили підлітки, був нетверезий.

"Чому поліція їх всіх не розвезла по домівках? Шанс був, щоб всі залишилися живі і неушкоджені" , – написала Камкова.

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Хто почав бійку?

Також в мережі опублікували відео, з якого можна припустити, що бійку міг почати загиблий поліцейський.

У кадрі видно компанію, яка сиділа на сходах, – молодий хлопець і троє дівчат. В один момент до них підійшов чоловік у сірому костюмі, штовхнув хлопця і почав його бити.

Вбивство поліцейського

В ніч з суботи на неділю на вулиці Незалежності четверо хлопців 16-18 років влаштували бійку з двома поліцейськими. Правоохоронці перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

Одному з поліцейських завдали більше 20 ударів в голову, в результаті чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і в несвідомому стані пограбували. Чоловік в реанімації. Що саме стало причиною бійки – поліцейські ще з'ясовують.

Раніше ми писали:

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