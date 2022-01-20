Убийство украинца в Венгрии и массовая отмена авиарейсов в США — главные новости за ночь

В Венгрии мужчина зарезал украинца, а в США из-за 5G не будут летать самолеты/Коллаж: "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
В Венгрии украинец во время ограбления убил своего земляка
В столице Венгрии Будапеште украинец убил своего 39-летнего земляка. Инцидент произошел 16 января. Мужчина нанес украинцу ножевое ранение и тот скончался в больнице.
"Не собирался увольняться": Арестович раскрыл причины ухода из Офиса президента
Экс-советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что решение уволиться со всех официальных должностей возникло у него спонтанно. Он обвинил украинскую власть в слабости.
Несколько дней не дожила до дня рождения: под Винницей в ДТП погибла 15-летняя девушка
В Винницкой области в дорожно-транспортном происшествии погибла 15-летняя студентка. Она вместе со своим парнем спешила на важную фотосессию, когда их автомобиль попал в аварию. Девушка несколько дней не дожила до дня рождения.
Международные авиакомпании отказываются летать в США: что происходит
Крупные авиакомпании объявили об отмене некоторых рейсов в США из-за развертывания на этой неделе вышек 5G. Они опасаются, что это может помешать работе электроники в самолетах.