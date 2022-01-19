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В Венгрии украинец во время ограбления убил своего земляка

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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19 января, 20:59
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Мужчина нанес украинцу ножевое ранение и тот скончался в больнице
Правоохранители задержали злоумышленника/Коллаж: "Сегодня"
Правоохранители задержали злоумышленника/Коллаж: "Сегодня"

В столице Венгрии Будапеште украинец убил своего 39-летнего земляка. Инцидент произошел 16 января.

Об этом сообщает telex.hu.

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Подробности

Злоумышленник проник в квартиру на первом этаже многоквартирного дома, однако в этот момент его заметил хозяин и пытался задержать. Грабитель выхватил нож и ударил им мужчину в грудь. Раненого украинца заметил прохожий и сразу же позвонил в полицию. Травмированного мужчину госпитализировали, однако медикам его жизнь спасти не удалось.

Действия правоохранителей

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность нападавшего. Его задержали. Им оказался 39-летний украинец из Закарпатья, как и умерший. Известно, что мужчины работали каменщиками в Будапеште. Их родные села на Закарпатье расположены в 8 километрах друг от друга. Однако мужчины не были знакомы. Злоумышленник признался в содеянном и утверждает, что убивать не хотел, а просто испугался, когда его пытались схватить.

Выяснилось, что задержанный уже имеет гражданство Венгрии. Ранее на него было возбуждено уголовное дело за подделку документов.

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Погибший несколько лет назад переехал в Венгрию вместе со своей женой и двумя дочерьми. В полиции обнародовали видео, как 39-летний злоумышленник признался в убийстве.

Инциденты с украинцами за границей

  • В Италии 81-летний мужчина застрелил 67-летнюю сиделку из Украины. Женщина ухаживала за ним и его сестрой. Умершая давно не сходилась характером с убийцей.
  • В Египте после купания в море умер 66-летний украинец. Мужчина оказался отцом экс-депутата Верховной Рады Татьяны Чорновол.
  • В Турции во время пешего похода погиб турист из Украины. Суд страны в результате смерти временно запретил спутникам украинца покидать территорию страны.
  • В Италии украинец пытался жестоко убить свою жену. Он облил ее бензином и поджег. Потерпевшая на момент инцидента была в ванной и успела снять с себя одежду.

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