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В Угорщині українець під час пограбування вбив свого земляка

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 20:59
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Правоохоронці затримали зловмисника/Колаж: "Сьогодні"
Правоохоронці затримали зловмисника/Колаж: "Сьогодні"

У столиці Угорщини Будапешті українець вбив свого 39-річного земляка. Інцидент стався 16 січня.

Про це повідомляє telex.hu.

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Деталі

Зловмисник проник у квартиру на першому поверсі багатоквартирного будинку, однак в цей момент його помітив господар і намагався затримати. Грабіжник вихопив ніж і вдарив ним чоловіка в груди. Пораненого українця помітив перехожий і одразу ж зателефонував до поліції. Травмованого чолові госпіталізували, однак медикам його життя врятувати не вдалося.

Дії правоохоронців

Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили особу нападника. Його затримали. Ним виявився 39-річний українець із Закарпаття, як і померлий. Відомо, чоловіки працювали мулярами в Будапешті. Їхні рідні села на Закарпатті розташовані за 8 кілометрів один від одного. Однак чоловіки не були знайомі. Зловмисник зізнався в скоєному та стверджує, що вбивати не хотів, а просто злякався, коли його намагалися схопити.

З'ясувалося, що затриманий вже має громадянство Угорщини. Раніше на нього було заведено кримінальну справу за підробку документів.

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Загиблий кілька років тому переїхав до Угорщини разом зі своєю дружиною та двома доньками. У поліції оприлюднили відео, як 39-річний зловмисник зізнався у вбивстві.

Інциденти з українцями за кордоном

  • В Італії 81-річний чоловік застрелив 67-річну доглядальницю з України. Жінка доглядала за ним та його сестрою. Померла давно не сходилася характером з убивцею.
  • У Єгипті після купання у морі помер 66-річний українець. Чоловік виявився батьком ексдепутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол.
  • У Туреччині під час пішого походу загинув турист з України. Суд країни внаслідок смерті тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію країни.
  • В Італії українець намагався жорстоко вбити свою дружину. Він облив її бензином та підпалив. Потерпіла на момент інциденту була у ванній і встигла зняти з себе одяг.

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