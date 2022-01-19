В Угорщині українець під час пограбування вбив свого земляка

Чоловік завдав українцю ножове поранення й той помер у лікарні

Правоохоронці затримали зловмисника/Колаж: "Сьогодні"

У столиці Угорщини Будапешті українець вбив свого 39-річного земляка. Інцидент стався 16 січня.

Про це повідомляє telex.hu.

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Деталі

Зловмисник проник у квартиру на першому поверсі багатоквартирного будинку, однак в цей момент його помітив господар і намагався затримати. Грабіжник вихопив ніж і вдарив ним чоловіка в груди. Пораненого українця помітив перехожий і одразу ж зателефонував до поліції. Травмованого чолові госпіталізували, однак медикам його життя врятувати не вдалося.

Дії правоохоронців

Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили особу нападника. Його затримали. Ним виявився 39-річний українець із Закарпаття, як і померлий. Відомо, чоловіки працювали мулярами в Будапешті. Їхні рідні села на Закарпатті розташовані за 8 кілометрів один від одного. Однак чоловіки не були знайомі. Зловмисник зізнався в скоєному та стверджує, що вбивати не хотів, а просто злякався, коли його намагалися схопити.

З'ясувалося, що затриманий вже має громадянство Угорщини. Раніше на нього було заведено кримінальну справу за підробку документів.

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Загиблий кілька років тому переїхав до Угорщини разом зі своєю дружиною та двома доньками. У поліції оприлюднили відео, як 39-річний зловмисник зізнався у вбивстві.

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