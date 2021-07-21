У Польщі українського заробітчанина вбила десятитонного газова труба

Фото: колаж "Сьогодні"

У Польщі в результаті нещасного випадку загинув 50-річний громадянин України. Трагедія сталася 19 липня в населенному пункті Бжозовец біля міста Гожув Великопольський, повідомляє TVP.INFO в середу, 21 липня.

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Зазначається, що на українського робітника обрушилася десятитонна газова труба. Від отриманих травм чоловік помер.

"Ймовірно, сталося падіння газової труби, яку піднімали вгору, в результаті чого травми отримав чоловік, якому близько 50 років", – розповів співробітник міської пожежної служби Бартломей Мондри.

На місце прибули рятувальники, які разом з робітниками витягли чоловіка з-під труби і почали його реанімувати, проте було вже пізно.

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