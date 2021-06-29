Сезонні роботи з зарплатою до 45 тисяч. Які труднощі і скільки можна отримати – відео

На сезонних роботах дійсно можна добре заробити, але для цього потрібно витратити дуже багато сил

Збирати врожай, доставляти їжу або роздавати листівки – найпопулярніші вакансії цього літа. Кореспондент "Сьогодні" Владислав Паливода влаштувався на сезонну роботу й перевірив, які є складнощі і скільки на цьому можна заробити.

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Роздача листівок

Попит на цю роботу настільки великий, що вакансію знайшли тільки з п'ятої спроби. Це реклама ресторану – 2-3 години на день, 2-4 рази на тиждень, оплата 100 грн на годину відразу по факту. Тобто, за звичайний 8-годинний день можна заробити 800 гривень.

Здавалося б, справа неважка, однак ледарювати не вдасться – якщо флаєри викинули, гроші не віддадуть. А думка про те, щоб викинути листівки – з'являється дуже швидко. Коли розумієш, що люди тебе просто ігнорують.

Кур'єр

Значно простіше влаштуватися кур'єром – жодних співбесід, досить додатку в телефоні і власного транспорту.

"Перше замовлення чекаю усього пів години. Доставити потрібно їжу з ресторану в квартиру. Відстань – 7 кілометрів. Але здаватися починаю вже на третьому", – сказав кореспондент.

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Відстань подолав за 20 хвилин, коли зліз з велосипеда – ледь не впав від утоми. За день кур'єри виконують не менше 10 таких замовлень. За це одне доставляння заробив 89 гривень.

"Заробіток кур'єром може доходити і до 40-45 000 гривень і для цього щотижня треба виконувати понад 100 доставок", – сказав регіональний менеджер кур'єрської служби Ігор Шрамко.

Збір ягід

Поки лохина дозріває – люди активно доглядають за кущами. Жінки полють, чоловіки – косять.

Перші пів години здається, що робота легка. Однак на відкритому сонці дуже жарко працювати, також болить спина. За один ряд платять 30 гривень. Бувалі працівники кажуть, за день можна спокійно пройти 10 рядів – це 300 гривень.

У жінок інша оплата: по 2 гривні за прополювання куща. За день вони заробляють близько 500 гривень.

"Я кинувся їм допомагати, але вже на другому ряді почали турбувати то ноги, то спина, то голова. І відпочивати я почав частіше, ніж працювати", – зазначив журналіст.

Значно більше заробити можна під час збору врожаю, який почнеться вже через кілька тижнів. За кожен кілограм лохини платять 24 гривні. Денна норма – не менше 60 кілограмів.

"Передовики заробляють до 40 000 гривень , це підтверджені дані, у середньому люди можуть заробляти десь 22-25 тисяч гривень, якщо вони працюють. Ледачих у нас немає", – пояснив заступник директора сільгоспкооперативу Олексій Прокопчик.

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Тож заробити хороші гроші на сезонній роботі дійсно можливо. Але треба бути готовим до ненормованого графіка і важкої фізичної праці.

Водночас у Польщі не вистачає збирачів сезонних ягід. Роботодавці обіцяють спростити працевлаштування іноземців. Навіть готові скорочувати робочий день і збільшувати зарплати.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні