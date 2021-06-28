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У Польщі не вистачає сезонних робітників – заманюватимуть більшими зарплатами

28 червня 2021 14:52

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Українських робітників люблять за кордоном, а заробітку може вистачити на весь рік

У Польщі бракує збирачів сезонних ягід. Роботодавці обіцяють спростити працевлаштування іноземців. Навіть готові скорочувати робочий день і збільшувати зарплати. Скільки можна заробити, дізнавався кореспондент "Сьогодні" Георгій Марінов.

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Кілька місяців працює киянка Марина, а заробіток годує весь рік. Вона збирає у Фінляндії ягоди. Цього року через закриті кордони складніше оформити документи. Та й це не перешкода, адже умови праці гідні.

"Безкоштовне житло вони надають, також безкоштовне харчування. І це вигідно. Якщо це, скажімо, людина працьовита, то за місяць за гарного врожаю і бажання працювати можна заробити від півтори тисячі євро. Робота пекельна. Якщо хочете заробити, це треба працювати в теплицях по 15-16 годин на добу, і це дуже важко", – ділиться досвідом Марина.

За чотири місяці має до семи тисяч євро. Та більшість українців обирають Польщу – туди квитки дешевші, документи оформити простіше, та й коротший робочий день. Заробіток менший – до сорока тисяч гривень. Та є й переваги.

"Вашою працею опікується агенція. В одного роботодавця може бути малина, полуниця, лохина, в іншого – злаки. Агенція пропонує переїхати під їх же керівництвом, координацією, до іншого роботодавця, який вам теж запропонує роботу, ви обираєте – хочу чи не хочу", зазначає експерт з добору праці Тетяна Пашкіна.

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На відміну від Європи, українські сезонні роботи коротші. Працюють переважно неофіційно – відповідно після закінчення сезону полуниці шукати наступний підробіток доведеться самостійно. Та й платять у нас набагато менше.

"В середньому можуть заробляти 22-26 тисяч гривень. Робочий день починається о сьомій і закінчуємо також перед обідом. Потім люди відпочивають 2,5-3 години і виходять десь після третьої, працюють до сьомої", – каже заступник директора сільськогосподарського виробничого кооперативу Олексій Прокопчик.

Такий розділений робочий день пояснюють тим, що наші врожаї збирають переважно просто неба, а в полі до +40 градусів.

"За кордоном більш технологічне аграрне господарство. Якщо у нас більш звичне, є полуниця, яка стелеться землею, треба рачкувати або лежачи, то в Європі – теплична полуниця, яка є вертикальною, і, відповідно, коли ви збираєте, вам зручніше", – каже експертка з добору праці.

Через ситуацію з коронавірусом українцям в Європі пропонують високі зарплатні. Особливо тим, хто готовий виїхати щонайменше на півроку.

Нагадаємо, що польський уряд запровадив коди-ідентифікатори для заробітчан, щоб змусити їх офіційно платити податки.

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